Reino Unido recebe visita de Zelensky e promete mais armas para a Ucrânia

Today – London. The UK is a leader when it comes to expanding our capabilities on the ground and in the air. This cooperation will continue today. I will meet my friend Rishi. We will conduct substantive negotiations face-to-face and in delegations. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2023

O anúncio da deslocação surpresa foi feito por Zelensky na rede social Twitter.. Esta cooperação vai continuar hoje. Vou encontrar-me com o meu amigo Rishi. Vamos realizar negociações frente a frente com as nossas delegações”, escreveu o presidente ucraniano.Na passada semana, a Grã-Bretanha tornou-se o primeiro país a começar a fornecer à Ucrânia mísseis de cruzeiro de longo alcance Storm Shadow, que vão permitir às tropas de Kiev o ataque ao longo das linhas de combate.“Hoje o primeiro-ministro confirmará o envio de centenas de mísseis de defesa e outros sistemas aéreos não tripulados. Todos serão entregues nos próximos meses, numa altura em que a Ucrânia prepara uma contraofensiva à invasão russa. Não podemos desiludi-los”, avança a Reuters que cita fonte de Downing Street."A linha da frente da guerra de agressão de Putin pode estar na Ucrânia, mas as linhas de falha estendem-se por todo o mundo. É do interesse de todos nós garantir que a Ucrânia seja bem-sucedida e que a barbárie de Putin não seja recompensada. É por isso que o Reino Unido está a manter o seu apoio à Ucrânia - dos tanques à formação, das munições aos veículos blindados. E esta mensagem de solidariedade soará bem alto em todas as minhas reuniões com outros líderes mundiais nos próximos dias", acrescenta.Zelensky vai ainda atualizar Sunak sobre o resultado dos encontros com os líderes de Itália, Alemanha e França nos últimos dias.. A Ucrânia precisa do apoio sustentado da comunidade internacional para se defender contra a série de ataques implacáveis e indiscriminados que têm sido a sua realidade quotidiana há mais de um ano”.O encontro, que não deve durar mais de duas horas, terá lugar na residência de campo do primeiro-ministro britânico em Chequers Court, nos arredores de Londres.

Também esta segunda-feira, o presidente vai participar, por videoconferência, na Cimeira da Democracia de Copenhaga.

Zelensky tinha visitado Londres em fevereiro, altura em que se encontrou com o rei Carlos III e discursou perante o Parlamento em Westminster., contribuindo com 2,9 mil milhões de dólares de apoio no ano passado e comprometendo-se a pagar um montante semelhante para 2023.Em janeiro, a Grã-Bretanha afirmou que iria enviar 14 dos seus tanques de guerra para a Ucrânia, uma promessa que foi seguida por outras nações, incluindo os Estados Unidos e a Alemanha.

Visita a Itália, Alemanha e França

Durante o fim de semana, Zelensky encontrou-se com os líderes alemães e franceses, bem como com responsáveis italianos, para angariar apoio militar e financeiro para a Ucrânia.No domingo, em Paris, Zelensky jantou com o presidente Emmanuel Macron, de quem recebeu a promessa de mais ajuda.Antes de se deslocar a Paris, o presidente ucraniano esteve em Berlim, onde foi recebido com honras militares pelo chanceler alemão, Olaf Scholz, na sua primeira visita à Alemanha desde que a Rússia invadiu a Ucrânia.Na capital alemã, Zelensky agradeceu um novo apoio alemão de 2,7 mil milhões de euros, a maior ajuda militar de sempre de Berlim a Kiev e que inclui a entrega de tanques, veículos blindados e sistemas de defesa aérea.A primeira visita deste périplo europeu do presidente ucraniano foi a Itália, onde foi recebido pelo papa Francisco, no Vaticano, a quem ofereceu um colete à prova de balas com a imagem de Nossa Senhora.

c/ agências