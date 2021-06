Reino Unido retira Portugal da "lista verde" de países seguros

A revisão desta análise é realizada a cada três semanas e baseia-se, entre outros parâmetros, no aumento de infeções no país e no risco de transmissão de novas variantes.





No entanto, os britânicos que já se encontrem de momento em Portugal e que só regressem depois de 8 de junho deverão ser obrigados a cumprir quarentena de dez dias na chegada ao Reino Unido.

Portugal é por tradição um dos destinos mais procurados pelos turistas britânicos, sobretudo nos meses de verão. Até ao momento, outros países como Espanha, França, Grécia ou Itália estavam na lista amarela. Ou seja, são destinos que não estão proibidos, mas são desaconselhados.







Nesta primeira revisão, nenhum país deverá ser acrescentado à "lista verde". As ações de várias companhias aéreas e agências de viagens caíram após a divulgação das primeiras notícias esta quinta-feira. O setor esperava que hoje fossem adicionados mais destinos à lista verde.





Com a retirada de Portugal da lista verde e a permanência de grande parte dos países na lista amarela, as ações da IAG, que detém a British Airways, caíram 5 por cento. As EasyJet e da Jet2 cairam também 5 por cento, enquanto as da Ryanair caíram 2,6 por cento.