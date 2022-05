Reino Unido. Serviços de fronteira podem ser abordados para aplicar a "Cultura do medo"

anunciada em 2012, pela então secretária do Interior, Theresa May.afirmou May à época, embora o conceito de "ambiente hostil" tivesse sido introduzido pela primeira vez em 2007 pelo então Novo Ministro da Imigração Trabalhista Liam Byrne.As políticas voltadas para um "ambiente hostil" pretendiam cortar o acesso de migrantes indocumentados a quaisquer serviços públicos, incluindo serviços de saúde. Perante tamanhas dificuldades, May estimava que os imigrantes voluntariamente optariam por sair do Reino Unido.

Cultura do medo

Opositores políticos

O sindicato de Serviços Públicos e Comerciais (SPC), que representa muitos funcionários do Ministério do Interior, está entre as organizações que lutam contra as principais políticas que continuam a ser desenvolvidas pelo Ministério do Interior: a repressão de pequenos barcos usados por requerentes de asilo no Canal da Mancha e a deslocação de alguns destes requerentes de asilo para o Ruanda.





Mark Serwotka, secretário-geral do SPC, salienta: "Parece que este governo não aprendeu nada com o escândalo Windrush.

Lucy Moreton, oficial profissional do sindicato dos Serviços de Imigração que representa os guardas da Força de Fronteira, disse: "A cultura do medo não mudou de forma alguma. Como um corpo profissional, este sindicato tem mantido um amplo contato com oficiais que não conseguem expor as suas preocupações".





O escândalo Windrush diz respeito a um grande número de pessoas que tinham o direito de viver no Reino Unido, mas não possuíam documentação.







No ano de 2020, um relatório do Institute for Public Policy Research concluiu que a política de "ambiente hostil" tinha promovido o racismo, para além de ter atingido muitos imigrantes que moravam legalmente no Reino Unido e "prejudicado gravemente a reputação do Ministério do Interior".





Nessa altura, a instituição comprometeu-se a alterar os procedimentos.

Continuidade política



Em março de 2022 , a inspetora independente Wendy Williams continua a observar falhas no departamento na revisão das políticas de "ambiente hostil" ao mesmo tempo que os próprios dados do Ministério do Interior não sugerem que as políticas anti-imigração tenham sido bem sucedidas.

Shami Chakrabarti, ex-procurador-geral, afirma que: "Dez anos de ambiente hostil foram um desastre para as relações raciais, coesão da comunidade e orgulho nacional. Usar a fome e a miséria como meio de controlo levou diretamente ao escândalo Windrush. Longe de aprender com essa mancha na nossa história recente, os atuais ministros adotaram uma abordagem de extrema-direita ainda mais populista com 'retrocessos' do Canal e 'deslocalização' de pessoas desesperadas para Ruanda".





Mais de 3.000 pessoas chegaram em março de 2022, às costas do Reino Unido, em comparação com 831 no mesmo periodo do ano passado. Mais de 4.850 migrantes fizeram a travessia desde janeiro até agora.



No ano de 2021, resgistaram-se 28.526 pessoas que cruzaram o Canal da Mancha em pequenos barcos - contra 8.404 em 2020.