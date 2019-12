Reino Unido. Todos os cenários são possíveis num país cansado do Brexit

José Rodrigues dos Santos destaca que as sondagens em Inglaterra têm geralmente pouco rigor e são mesmo pouco fiáveis, muito por culpa da natureza do sistema eleitoral britânico. Por isso, continua tudo em aberto até à contagem dos votos.



Este é um dia de risco para Boris Johnson, que pode não alcançar a maioria absoluta, mas também para Jeremy Corbyn, uma vez que o Partido Trabalhista que lidera já foi derrotado por Theresa May nas eleições de 2017.



Rosário Salgueiro, que esteve em várias cidades do Reino Unido na última semana, conta que o país está farto e cansado da questão do Brexit.



Nesta eleição, destaca, nota-se uma grande afluência às urnas, superior à registada em eleições recentes, sobretudo entre os eleitores mais jovens.