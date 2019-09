Reino Unido vê frustrada a hipótese de eleições antecipadas

Quarta-feira à noite o parlamento britânico rejeitou a proposta apresentada pelo primeiro-ministro Boris Johnson que pedia eleições.



A proposta de Boris Johnson não conseguiu a maioria qualificada que era exigida.



A moção contou com 298 votos a favor e 56 contra. A aprovação da moção apresentada pelo Governo dependia do voto de dois terços dos deputados.



Logo a seguir à votação o chefe de governo britânico criticou o líder da oposição acusando Jeremy Corbin de ter medo de ir a votos.



Indefinição sobre a situação do Reino Unido.



Parlamento não quer uma saída da União Europeia sem acordo.