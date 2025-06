Relação azeda. Trump "desiludido" com multimilionário, Musk diz "sem mim Trump não teria sido eleito"

"Sem mim, Trump teria perdido a eleição", sustentou. "Os democratas controlariam a Câmara e os republicanos ficariam 51-49 no Senado", acrescentou.

Elon Musk lançou ainda uma sondagem na rede social X, perguntando "será que está na altura de criar um novo partido político nos Estados Unidos que represente realmente os 80% do meio?"

Numa longa série de tweets a criticar o presidente e republicando ainda um tweet que compilava anteriores promessas e considerações de Trump nas redes sociais, sobre a necessidade de aligeirar a estrutura federal, o multimilionário questionou ainda "onde anda este homem?".

Elon Musk tem defendido uma proposta de lei fiscal "simplicada e concisa", criticando as medidas apresentadas para reduzir a despesa. "A grande e feia proposta AUMENTARÁ o défice para 2,5 triliões de dólares!" advertiu esta quinta-feira.





As críticas de Musk estão a cair mal no atual inquilino da Casa Branca, que, após os diversos tweets de Musk ameaçou anular contratos governamentais com empresas de Elon Musk





"Reparem, o Elon e eu tínhamos uma ótima relação. Não sei se vamos continuar a ter", admitiu Trump, quando questionado na Casa Branca durante uma reunião esta quinta-feira com o chanceler alemão, Friedrich Merz.

Ele conhecia o funcionamento interno do projeto-de-lei melhor do que qualquer pessoa aqui presente. Não tinha qualquer problema com ele", afirmou o presidente norte-americano.

"De repente, tinha um problema, e só o desenvolveu quando descobriu que iríamos cortar a obrigatoriedade dos veículos elétricos", prosseguiu.

Na rede X, Musk desmentiu de imediato as declarações de Trump. "Falso, este projecto de lei nunca me foi mostrado uma única vez e foi aprovado na calada da noite tão rapidamente que quase ninguém no Congresso o conseguiu ler!" acusou o multimilionário na sua rede X.

"Estou muito desiludido com o Elon. Ajudei-o muito.", afirmou o presidente norte-americano.





No ano passado, Musk aliou-se a Donald Trump durante a campanha eleitoral para a presidência, prometendo ambos esforços para reduzir as despesas do Governo. O pacote legislativo para as despesas ficais é uma "grande e bela lei" segundo Donald Trump, e uma "abominação" segundo o responsável da Tesla e da SpaceX.

Trump reconheceu os esforços do multimilionário e admitiu que Musk talvez "sinta falta" da Casa Branca.

"O Elon trabalhou arduamente no DOGE e acho que tem saudades do lugar", afirmou.

"Acho que saiu de lá e já não está nesta bela Sala Oval... não é só o Elon, acho que quando algumas pessoas saem, sentem tanta falta que desenvolvem uma espécie de TDS... alguns abraçam-no e outros tornam-se hostis", considerou ainda.

Ações da Tesla em queda





Após este confronto entre Musk e Trump as ações da Tesla em Wall Street caíram mais de oito por cento, com os investidores a desfazerem-se das ações em negociações intensas depois de Musk ter intensificado as suas críticas ao projeto de lei fiscal do presidente.





Trump alegou que Musk estava chateado porque o projeto de lei retirava benefícios fiscais para as compras de veículos elétricos. Os investidores recearam que a deterioração da relação entre os dois venha a prejudicar o crescente império empresarial de Musk.





Contudo, uma hora antes das declarações de Trump na Casa Branca e da subsquente troca de "mimos", Musk havia elogiado a decisão do Presidente ter posto um ponto final aos financiamentos federais para a construção de um comboio de alta velocidade na Califórnia.





Havia ainda considerado "palavras sábias", uma antiga reação de Trump à extensão do tecto da dívida. O presidente disse-se "envergonhado" de ser republicano num tweet em janeiro de 2013.