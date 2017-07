Relator da comissão parlamentar dá luz verde a investigação contra Temer

Andreia Martins - RTP 11 Jul, 2017, 10:23 / atualizado em 11 Jul, 2017, 10:29 | Mundo

Na sequência da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra Michel Temer, o deputado Sérgio Zveiter, relator da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), recomendou que seja autorizada a abertura de um processo criminal.



Zveiter salientou que a acusação “é grave” e que os deputados não devem impedir o avanço das investigações. “É necessária a investigação dos fatos. Para tanto é necessária a autorização da câmara”, salientou.



Em causa está a incriminação formal do presidente brasileiro apresentada em junho. Temer foi formalmente acusado por crime de corrupção passiva, com vários responsáveis do grupo J&F, controlado pela JBS, afirmarem que Temer recebeu subornos para favorecer os interesses da empresa junto dos órgãos governativos.



Michel Temer também foi gravado pelo empresário e dono da JBS, Joesley Batista, alegadamente a autorizar o pagamento de subornos para comprar o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha, preso e condenado a mais de quinze anos por envolvimento nos escândalos de corrupção da Petrobras.



"Por ora, temos indícios que são sérios o suficientes para ensejar o recebimento da denúncia. (…) Por tudo o que vimos e ouvimos, não é fantasiosa a acusação. É o que temos e deve ser apurado”, sublinhou o relator.





Processo pode levar meses

O parecer do relator terá de ser aprovado pela comissão parlamentar por maioria simples e só depois segue para a Câmara dos Deputados, onde serão necessários pelo menos 342 votos em 513 possíveis para que o processo chegue ao Supremo.

"Substituição irremediável"

Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, advogado do Presidente brasileiro, negou no entanto que Michel Temer tenha recebido qualquer suborno da empresa referida. "É mentira que o Presidente da República haja recebido um vintém”, declarou perante os deputados da comissão parlamentar de segunda-feira.A defesa alega que os factos relatados são inconsistentes e que o Procurador-geral da República, Rodrigo Janot, denunciou Temer sem verificar a veracidade das provas. Pediu ainda aos deputados para que votassem contra a abertura do processo.A recomendação apresentada ontem pelo deputado relator não tem carácter vinculativo, mas poderá orientar o sentido de voto de vários deputados no escrutínio da comissão e, de forma mais decisiva, no escrutínio final junto da câmara baixa.Na quarta-feira iniciam-se os debates da CCJ, em que todos os 66 membros da comissão parlamentar terão direito a falar, bem como os 66 membros suplentes desta comissão, cada um por 15 minutos.Nestas sessões poderão também manifestar-se 40 não-membros da comissão, 20 a favor da denúncia e 20 contra, onde cada um poderá falar durante dez minutos. Os líderes dos vários partidos também poderão intervir.No final das intervenções, o parecer do relator que ficou conhecido na segunda-feira vai a votos, tendo de ser aprovado por maioria simples, ou seja, por pelo menos 34 votos dos 66 possíveis da comissão parlamentar. Se o parecer do relator Sérgio Zveiter for negado, cabe ao presidente da comissão nomear um novo relator.Caso seja aprovado, o processo segue finalmente para a Câmara dos Deputados. Se pelo menos 342 deputados – um terço da câmara baixa do Brasil - autorizarem a investigação, o processo passa diretamente para o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Presidente brasileiro será afastado do cargo até 180 dias, o tempo de que o Supremo dispõe para investigar Temer.Findo o período de cerca de seis meses, caso não haja um desfecho no julgamento, o Presidente regressa ao Palácio do Planalto, mesmo com o processo ainda a decorrer.Em caso de condenação, o chefe de Estado brasileiro é destituído, encerrando o mandato de um ano que se iniciou após o impeachment de Dilma Rousseff, em 2016.Apesar do número elevado de deputados necessários para fazer aprovar a investigação na câmara baixa, a política brasileira vai preparando a eventual substituição de Temer. Segundo a Folha de São Paulo , o presidente da Câmara dos Representantes, Rodrigo Maia, já se movimenta nos bastidores do Governo de Temer, dando a queda do atual presidente como certa e “irremediável” em reuniões privadas.Acrescenta aque Rodrigo Maia não garantiu a votação na Câmara antes do período de recesso parlamentar, um período de férias que começa a 18 de julho e termina no final do mês. Uma situação que desagrada a Temer, uma vez que o Procurador-Geral da República Rodrigo Janot poderá apresentar novas denúncias contra o Presidente brasileiro.Os atrasos na votação prometem ser um teste à paciência do atual Presidente brasileiro, mas também dos manifestantes nas ruas. Na segunda-feira, quando foi conhecido o parecer do relator da comissão, centenas de pessoas saíram à rua em São Paulo para exigir a marcação imediata de eleições diretas e contestar o Governo de Michel Temer, uma vez que pelo menos nove ministros do seu executivo estão atualmente sob investigação no âmbito do processo Lava Jato.Contudo, os manifestantes protestaram também a reforma trabalhista delineada pelo Governo de Temer, um conjunto de medidas que deverá ser votado esta terça-feira no Senado brasileiro e que várias entidades de juízes, procuradores e advogadores já vieram considerar "inconstitucional" e a consumação de "um grave retrocesso social".c/Lusa