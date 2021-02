Relatora especial da ONU avalia impacto de sanções internacionais à Venezuela

Alena Douhan foi recebida no Aeroporto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía pela vice-ministra venezuelana de Temas Multilaterais, do Ministério de Relações Exteriores, Daniela Rodríguez, e pelo embaixador venezuelano para a ONU, Héctor Constant.Antes de viajar para Caracas,explicou, através da rede social Twitter, quedos venezuelanos.", precisou.Segundo a imprensa local, durante a visita à Venezuela a relatora especial prevê reunir-se com altos funcionários do governo venezuelano, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, com membros da Assembleia Nacional e do Poder Judicial, representantes das organizações internacionais, com o corpo diplomático, a sociedade civil, opositores, advogados, académicos, ativistas, vítimas e familiares.





Pedidos feitos à partida







Entretanto, 66 organizações não-governamentais (ONG) venezuelanas divulgaram uma carta pedindo que Alena Douhan "".Na carta, pedem também que analiseAs ONG esperam que a relatora constate a falta de transparência na gestão pública e a negação do direito à informação, que impede a realização da fiscalização social dos gastos públicos.

Pedem ainda que a relatora se reúna com a imprensa independente e os centros de investigação da sociedade civil, para que constate "a política de perseguição" contra os jornalistas que investigam as responsabilidades dos agentes do Estado em delitos relacionados com a gestão do erário público.