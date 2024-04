Relatório conclui que liberdade dos meios de comunicação social "está claramente em declínio" na UE

, afirma Eva Simon, responsável pela defesa da organização União das Liberdades Civis para a Europa (Liberdades). Liberties Media Freedom Report 2024 deixa claro que

“A erosão contínua da liberdade dos meios de comunicação social é evidenciada pelo assédio generalizado de jornalistas e pelos governos que restringem o acesso à informação”, evidencia o documento.





Eva Simon acrescenta que a nova legislação da UE sobre os“tem potencial”, mas deve ser implementada adequadamente. E argumenta que, nos países identificados como mais penalizadores do pluralismo da comunicação social, seja feita “uma revisão quase total para resolver problemas crónicos e sistémicos”, embora admita um número limitado de exceções.

Serviço público e órgãos independentes sob pressão

De acordo com o relatório, os meios de comunicação social, tanto de serviço público como independentes “continuam a operar em condições financeiramente cada vez mais precárias, dificultando a sua capacidade de fornecer notícias imparciais e fiáveis”.





A análise identifica Grécia, Hungria e Roménia como países onde os gastos com a publicidade estatal são usados para ”ameaçar ainda mais a sobrevivência de meios de comunicação independentes e críticos, canalizando desproporcionalmente fundos para meios de comunicação amigos do governo”.





Entretanto, naas perspetivas de financiamento a longo prazo do serviço público de comunicação social “permanecem incertas”.

Interferência política



A interferência política continua a ser um problema recorrente em alguns países, refere o mesmo relatório.







A radiodifusão pública da Polónia encontra-se num “estado de incerteza” com o novo primeiro-ministro, Donald Tusk, a tentar reprimir as intervenções do governo anterior.





Na Eslováquia, o primeiro-ministro populista, Robert Fico, “cortou todas as comunicações” com quatro meios de comunicação acusados de “exibir abertamente atitudes hostis”. O Governo de Fico aprovou este mês um "polémico projeto de lei para reformar a emissora pública RTVS" .





O relatório aponta que os “meios de comunicação públicos da Hungria continuam a funcionar como porta-vozes do governo”. Neste país, os meios de comunicação social de serviço público já estavam “completamente sob o jugo do governo” e a produção era “caracterizada por reportagens tendenciosas e unilaterais que estão sempre em linha com os interesses do partido no poder, Fidesz”, avançaram os autores do relatório.





Alertam ainda para “preocupações crescentes sobre aem”.

Os jornalistas, elo fraco da cadeia

Os repórteres que trabalham em países como Croácia, França, Alemanha, Grécia e Itália enfrentaram ataques físicos em 2023, reporta o documento.







Houve casos em que j. É relatado também que os repórteres naeram “colocados sob vigilância decomo o Pegasus e o Predator”.





Na Hungria e na Eslováquia os jornalistas foram confrontados com abusos e ameaças por parte de políticos eleitos.





O relatório revela ainda que naa polícia não investigou adequadamente os ataques a jornalistas, “quer por falta de recursos, quer por falta de vontade”. Eme na Bulgária os próprios agentes da polícia atacaram jornalistas, relata o trabalho da organização.

Nova diretiva da UE



A União das Liberdades Civis para a Europa recomendou que a Comissão Europeia estivesse atenta à implementação pelos Estados-membros da nova Lei Europeia de Liberdade dos Media. Sugeriu ainda que fosse criada uma base jurídica para melhorar a liberdade de imprensa.





”, afirmou Simon.