Relatório encontra "provas claras e convincentes" de genocídio contra uigures por parte da China

A China tem sido acusada de cometer genocídio contra os muçulmanos da minoria étnica uigur, em campos de concentração na região chinesa de Xinjiang.Tendo em conta estas acusações, mais de 30 especialistas em direito internacional, genocídio, políticas étnicas e na região chinesa examinaram todas as provas existentes para verificar se a República Popular da China está a violar a Convenção de 1948 para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio da Organização das Nações Unidas (ONU).Após esta investigação,Segundo o artigo II da Convenção da ONU, são cinco os atos que constituem genocídio: matar membros do grupo; causar sérios danos físicos ou mentais aos membros do grupo; infligir deliberadamente condições de vida determinadas a provocar a destruição física do grupo como um todo ou em parte; impor medidas destinadas a prevenir nascimentos; e transferir forçosamente os filhos do grupo para outro grupo.“As políticas e práticas direcionadas aos uigures na região devem ser vistas na sua totalidade, o que equivale a uma”, sublinha o relatório , divulgado na terça-feira pelo

Mortes em massa, tortura e controlo da natalidade

O relatório de 55 páginas detalha alegações de agressões sexuais, tortura psicológica, tentativa de lavagem cerebral cultural e um número desconhecido de mortes em massa dentro dos campos de concentração., tanto dentro quanto fora dos campos”, lê-se ainda no documento."Os presos uigures nos campos de detenção são privados das suas necessidades humanas básicas, severamente humilhados e submetidos a um tratamento ou punição desumana, incluindo confinamento solitário sem comida por longos períodos", acrescenta.Segundo o relatório, os homens em idade fértil desta minoria étnica muçulmana são enviados para estes campos, enquanto as mulheres são obrigadas a abortar ou forçosamente submetidas a métodos contracetivos. “”, acusa o relatório.

De acordo com documentos oficiais, em 2019, o Governo chinês “planeou submeter 80 por cento das mulheres em idade fértil [de Xianjiang] a medidas de controlo da natalidade com eficácia a longo prazo”, o que incluía esterilização.

“Como resultado destas medidas, as taxas de crescimento nas áreas concentradas de uigures aproximam-se cada vez mais do zero”, explica o relatório.Por sua vez, as crianças uigures dos casais que são enviados para estes campos de detenção em Xinjiang, onde são colocadas em orfanatos estatais e criadas em ambientes de língua chinesa. Segundo o relatório, “um documento do Ministério da Educação revela que,”. Estes orfanatos “são caracterizados pela sua sobrelotação e condições desumanas e estão localizados a centenas de quilómetros das casas das crianças”, acrescenta o documento.

“Eliminá-los completamente”

O relatório considera que o presidente chinês Xi Jinping colocou em prática a missão de “destruir os uigures como um grupo” quando lançou, em 2014, a “Guerra ao Terror” em Xinjiang.Segundo o documento, esta política de genocídio contra os uigures foi orquestrada pelos mais altos escalões do Estado, incluindo Xi Jinping e os altos funcionários do Partido Comunista Chinês em Xinjiang.

Segundo o documento, as ordens consistiam em “prender todos”, “eliminá-los completamente, destruí-los” e “romper com a sua linhagem, as suas raízes e as suas origens”.

“Simplificando, a política e prática estabelecida há muito tempo, publicamente e repetidamente declarada, especificamente direcionada, sistematicamente implementada e com todos os recursos em relação ao grupo uigur é inseparável da "intenção de destruir, total ou parcialmente" o grupo uigur como tal”, clarifica o relatório.“Desta forma,, concluiu.

China recusa acusações

Os Estados Unidos, o Canadá e os Países Baixos já acusaram formalmente o Governo chinês por estes crimes contra os Direitos Humanos, apelidando estas práticas de genocídio.A China, por sua vez, tem vindo sempre a recusar estas acusações, defendendo que os campos para onde são enviados os membros desta minoria étnica não são de detenção, mas sim de “reeducação”, escolas “voluntárias” no combate ao extremismo islâmico.O ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, disse ao Conselho de Direitos Humanos da ONU em fevereiro queÀ margem da reunião anual da Assembleia Nacional do Povo, no passado domingo, Wang Yi voltou a recusar falar em genocídio, considerando que asWang Yi afirmou que as acusações de genocídio contra uigures “não têm sentido e são baseadas em rumores espalhados maliciosamente".A Convenção de 1948 contra o genocídio não estipula nenhuma penalização específica contra Estados ou Governos que tenham cometido genocídio. No entanto, o relatório dodefende que, de acordo com a Convenção, os restantes 151 signatários têm a responsabilidade de agir.