Relatório "Estado do Clima". Subida das temperaturas na Europa extravasa média global

. As temperaturas do verão foram as mais quentes de sempre, excedendo a média em 1,4 graus Celsius.De acordo com o. No Reino Unido, pela primeira vez, as temperaturas foram superiores a 40ºC. E nas massas oceânicas europeias os registos apontam para os números mais elevados da temperatura média à superfície.

“A Europa teve o verão mais quente desde que há registo, agravado por diversos eventos extremos, como ondas de calor intensas, condições de seca e extensos incêndios florestais”, lê-se no relatório “Estado do Clima Europeu 2022”.

A par do aumento das temperaturas, a Europa debate-se com a crescente tendência de um maior número de dias de verão com “de calor forte” ou “muito forte”.No relatório, são também sinalizados os reflexos do calor extremo no final da primavera e no verão sobre a saúde das populações, em particular, uma vez mais, no sul da Europa.

“Seca generalizada”

, em particular em maio, mês em que se verificou o mais baixo índice de precipitação desde que há registos.A falta de neve durante o inverno e as temperaturas escaldantes do verão, aponta o relatório, levaram a um recuo sem precedentes do gelo nos glaciares dos Alpes: mais de cinco quilómetros cúbicos., lê-se no documento.

A humidade nos solos foi, em 2022, a segunda mais baixa em cinco décadas. O ano passado foi o mais seco de sempre, com 63 por cento dos rios a apresentarem caudais inferiores à média.



Ainda segundo o Copernicus,. França, Espanha, Alemanha e Eslovénia registaram os valores mais altos em 20 anos.A subida das temperaturas no Ártico fez de 2022 o sexto ano mais quente desde que há registo: a região mais afetada por esta evolução foi o arquipélago norueguês de Svalbard, que teve o verão mais quente de sempre, com temperaturas acima da média em 2,5 graus Celsius.

