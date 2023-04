Europa mais quente. "Acima do círculo polar ártico, aumento é muito maior"

As temperaturas na Europa estão a subir duas vezes mais do que a média global. É um aumento mais rápido do que em qualquer outro continente, segundo o relatório "Estado do Clima Europeu 2022". O investigador Filipe Duarte Santos explicou, na RTP3, o que está na base desta evolução.