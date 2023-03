Relatório. Guerra na Ucrânia duplicou a importação de armas na Europa

. Para além da guerra da Ucrânia, este aumento deveu-se também ao crescente investimento em Defesa de vários Estados Europeus, como a Polónia e a Noruega., disse à AFP Pieter Wezeman, coautor do relatório.O relatório indica que,Até ao início do conflito russo-ucraniano, as importações de Kiev eram pouco significativas.A Ucrânia, até então um importador insignificante de armas, repentinamente se tornou o terceiro maior destino mundial de armas no ano passado, atrás do Catar e da Índia, como resultado direto da ajuda ocidental para impedir a invasão russa.

Até agora, o comércio global de armas costumava ultrapassar os 100 mil milhões de dólares por ano. Mas em 2022, o valor total em gastos militares ultrapassou, pela primeira vez, os 2.000 mil milhões de dólares, segundo os especialistas.



Tendência crescente na União Europeia

Desde que Moscovo anexou a Crimeia, a União Europeia deu início ao rearmamento e reforço das capacidade militares dos Estados-membros. Mas com o conflito no leste do Velho Continente, a importação de armas está a amentar e a tendência é a de “acelerar”.



“Os países europeus já encomendaram, ou preparam-se para o fazer, todo o tipo de armamento. Desde submarinos, aeronaves militares, incluindo drones, mísseis e radares”, sublinhou Wezeman. “Tudo é considerado, visto que a ideia é construir capacidades militares em todo o espectro”.



Nos últimos cinco anos, período analisado pelo Sipri para identificar tendências, as importações europeias aumentaram 47 por cento em relação aos cinco anos anteriores, enquanto o comércio mundial diminuiu cinco por cento. Ao contrário da Europa, todos os outros continentes apresentam um decréscimo das importações ao longo de cinco anos, com quebras acentuadas em África, na América do Norte e do Sul e ainda na Ásia e no Médio Oriente, que eram os principais mercados mundiais.



O mesmo documento refere que Médio Oriente se tornou a região do mundo que mais importou em 2022, com 32 por cento do total. Segue-se a região da Ásia e Oceania com 30 por cento, que ocupou o primeiro lugar durante os últimos anos. A Europa é a terceira maior importadora, este ano, com 27 por cento em comparação com menos de 11 por cento de há dez anos.



De acordo com os especialistas, a UE está a ajustar o plano de ajuda militar à Ucrânia e, paralelamente, a tentar aumentar a produção de armas na Europa. Este projeto europeu deve associar "quinze industrias em onze países" membros, anunciou na segunda-feira o comissário europeu Thierry Breton.



Quanto às exportações, os Estados Unidos e a Rússia continuam a ser os maiores produtores e exportadores de armas, seguindo-se de França, China e Alemanha. A China é o maior importador da China, mas nos últimos anos, tem aumentado a produção interna.



As exportações de armas russas, que eram cerca de 30 por cento do total há apenas alguns anos, “claramente diminuíram” e com a guerra na Ucrânia, a questão agora é se a Rússia está a importar armas da China.