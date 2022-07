Resgatado quarto membro de navio afundado na China

De acordo com a televisão estatal chinesa, o estado de saúde deste elemento da tripulação é estável e os trabalhos de resgate continuam em curso.

Vinte e seis pessoas estão ainda desaparecidas.

O acidente ocorreu na madrugada de sábado, perto da cidade de Yangjiang, na província de Guangdong, depois da âncora da embarcação se ter partido, noticiou no domingo a agência oficial chinesa Xinhua.

Nesse mesmo dia, o centro de busca marítimo de Guangdong disse ter resgatado do navio-grua Fujing 001 três pessoas com vida.

As autoridades de Hong Kong enviaram aviões e helicópteros para ajudar nas operações, mas disseram que as hipóteses de salvar os outros tripulantes eram escassas, de acordo com a agência de notícias Associated Press.

Em Macau, região autónoma chinesa, adjacente à província de Guangdong, o Chaba obrigou à emissão do sinal de alerta 8, o segundo mais elevado, durante 23 horas, entre a noite de sexta-feira e a noite de sábado, sem impacto significativo.