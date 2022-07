Residência do primeiro-ministro do Sri Lanka incendiada por grupo de manifestantes

A residência do primeiro-ministro do Sri Lanka foi incendiada por um grupo de manifestantes. O incidente aconteceu horas depois de milhares de pessoas terem invadido as residências oficiais do Presidente e do chefe do governo, que já apresentou a demissão. É o culminar dos protestos contra o regime que já andam nas ruas há três meses.