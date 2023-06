Resolução no Congresso torna junho o Mês da Herança Nacional Portuguesa nos Estados Unidos

O texto da resolução realça o Dia de Portugal a 10 de junho e os contributos dos luso-americanos no país de acolhimento, referindo a "ética de trabalho" e o "profundo compromisso" dos portugueses com a família e a comunidade.

"Os luso-americanos ajudaram a moldar a cultura e o crescimento económico tanto no vale de São Joaquim como em todo o país", afirmou o congressista democrata Jim Costa, que representa o 21º distrito da Califórnia.

"Como orgulhoso descendente de emigrantes portugueses, as tradições e valores que a minha família trouxe dos Açores nunca estão longe do meu coração", assinalou o congressista, que representa uma região onde há forte presença de comunidades portuguesas oriundas do arquipélago.

"A história dos luso-americanos faz parte da história americana", realçou em comunicado, mostrando-se "honrado" por introduzir uma resolução bipartidária que designa junho como Mês da Herança Nacional Portuguesa.

Estima-se que haja 1,5 milhões de portugueses e luso-americanos nos Estados Unidos, sendo a Califórnia o estado com maior concentração, perto de 350 mil pessoas.

A resolução destaca contributos em áreas como a educação, agricultura, exército e artes, referindo, entre outros, que Peter Coelho foi o primeiro lusodescendente eleito para o Congresso em 1979 e que foram os portugueses que introduziram o cultivo da uva na Geórgia.

O coautor da resolução, David Valadão, representa o 22º distrito da Califórnia pelo partido republicano e também salientou os "contributos incríveis" dos luso-americanos no vale central e no resto do país.

Valadão lembrou que os seus pais emigraram dos Açores em busca de mais oportunidades para os seus filhos.

"Este mês, reconhecemos os luso-americanos que tiveram um impacto duradouro no tecido deste país", afirmou. "Sinto-me honrado por reconhecer junho como Mês da Herança Nacional Portuguesa, e tenho orgulho de fazer parte da comunidade luso-americana".

Os congressistas relançaram em abril o Caucus Português, servindo como copresidentes deste grupo de interesse no 118º congresso.

A resolução teve o apoio da outra congressista lusodescendente atualmente em funções, a democrata Lori Trahan do 3º distrito de Massachusetts, e dos democratas James McGovern (2º distrito de Massachusetts), Seth Magazine (2º distrito de Rhode Island) e William Keating (9º distrito de Massachusetts).