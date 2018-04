Resoluções dos Estados Unidos e da Rússia sobre a Síria implodem

Carlos Santos Neves - RTP10 Abr, 2018, 22:30 / atualizado em 10 Abr, 2018, 22:48 | Mundo

Na sequência do presumível ataque com armas químicas em Douma, no passado sábado, a frente diplomática norte-americana nas Nações Unidas avançou com um projeto para a constituição de um “mecanismo independente de investigação” do recurso àquele tipo de armamento em solo sírio.



O projeto de resolução, que previa um mandato de um ano para o mecanismo internacional, recolheu esta terça-feira 12 votos a favor, dois votos contra, da Rússia e da Bolívia, e uma abstenção, por parte da representação chinesa.Desde o início da guerra na Síria, em 2011, a Rússia vetou 12 resoluções. Para passar, um texto precisa de pelo menos nove votos a favor e da aprovação dos países com poder de veto: Rússia, China, França,Grã-Bretanha e EUA.





As Nações Unidas deixaram de dispor de um organismo dedicado à investigação de ataques químicos na Síria por via de uma sequência de vetos russos, no final do ano passado.



O extinto mecanismo de investigação conjunta, ou JIM – Joint Investigation Mechanism, na designação inglesa, agregava especialistas da ONU e da OPAQ – Organização para a Proibição de Armas Químicas.



O presumível ataque com armas químicas no bastião rebelde de Douma, largamente atribuído pelo Ocidente às forças do Presidente sírio, terá feito 60 vítimas mortais e mais de mil feridos.



Na rede social Twitter, o ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson, apressou-se a acusar a Rússia “apoiar um regime responsável por pelo menos quatro odiosos ataques químicos contra o seu povo”.



“A História vai registar que, neste dia, a Rússia optou por proteger um monstro em detrimento das vidas do povo sírio”, acusou, na mesma linha, a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley.



Também a Rússia havia submetido um projeto tendo em vista um outro inquérito sobre armas químicas. Caberia, ao abrigo desta resolução, ao Conselho de Segurança das Nações Unidas atribuir responsabilidades.



O texto acabou igualmente rejeitado, tendo recolhido apenas seis votos a favor. Sete dos membros votaram contra e outros dois abstiveram-se.

“Mais um passo para a confrontação”



O Presidente dos Estados Unidos e parte dos seus aliados ocidentais estão a ponderar eventuais ações militares contra o Governo de Bashar al-Assad, em retaliação pelo ataque sobre Douma. Donald Trump prometia, na segunda-feira, anunciar a sua decisão em 24 a 48 horas.A Organização para a Proibição de Armas Químicas deverá enviar “em breve” uma equipa à Síria para investigar os recentes acontecimentos em Douma.



O 45.º Presidente norte-americano cancelou mesmo uma deslocação à América Latina, prevista para esta semana, num gesto que a Casa Branca justificou com a necessidade de manter o foco na resposta ao ataque do fim de semana na Síria.



No momento de contraditar os argumentos vertidos no texto da Administração Trump, o embaixador russo nas Nações Unidas, Vassily Nebenzia, descreveu a posição da diplomacia norte-americana como o prólogo de um ataque ocidental à Síria de Assad.



“Os Estados Unidos estão, uma vez mais, a tentar iludir a comunidade internacional e a dar mais um passo para a confrontação”, afirmou o diplomata russo diante dos demais membros do Conselho de Segurança.



“É óbvio que este passo de provocação não tem nada a ver com um desejo de investigar o que aconteceu”, reforçou Nebenzia.