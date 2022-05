Responsáveis militares ucranianos emitem apelos desesperados ao Ocidente

A situação é muito difícil na região do Donbass e isso transparece no vocabulário usado pelos responsáveis militares ucranianos, bem como nos seus apelos desesperados ao fornecimento de armamento ocidental. Numa primeira fase as forças ucranianas tinham conseguido repelir em Kahrkiv a ofensiva russa, mas agora debatem-se com grandes dificuldades.