Retomada cerimónia de render da guarda no Palácio de Buckingham em Londres

", destacou o sargento major Andrew Stokes da guarnição responsável pelo regresso da cerimónia, citado pela agência AFP.A rainha, de 95 anos, não marcou presença na cerimónia que aconteceu pela primeira vez para alguns dos soldados recentemente ingressados no exército.No entanto, dezenas de turistas estiveram presentes e desfrutaram no espetáculo.Este regresso foi ainda acompanhado pelas músicas tocadas pela banda da guarda, que incluíram uma "homenagem ao sucesso" dos atletas britânicos nos Jogos Olímpicos de Tóquio, acrescentou Andrew Stokes.Antes da pandemia, até 20 mil turistas marcavam presença para ver o render da guarda no Palácio de Buckingham.A cerimónia semelhante que se realiza no Palácio de Windsor, residência localizada a cerca de 40 quilómetros de Londres onde a rainha passou o confinamento, já tinha sido retomada em julho.