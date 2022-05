Reunião da NATO. "Rússia está a caminho de dura derrota estratégica"

a Rússia é uma permanência da vida e é necessário estabelecer um diálogo com a Rússia", afirmou o governante. "Tivemos também a oportunidade de começar a falar do futuro, isto é, que tipo de relação com a Rússia será possível ter uma vez terminada a guerra na Ucrânia, porque", afirmou o governante. Gomes Cravinho admitiu que a guerra possa prolongar-se durante anos, dadas as diferenças entre as estruturas militares da Rússia e da Ucrânia.



"Contudo, esse diálogo não pode permitir absolutamente qualquer ganho de causa, qualquer tipo de expansão territorial, qualquer tipo de vantagem conquistada pela força. Quanto a isso há uma determinação absoluta por parte de todos os países da NATO", completou Gomes Cravinho.



Questionado sobre as dúvidas suscitadas pela Turquia, a propósito das potenciais adesões da Suécia e da Finlândia, o ministro dos Negócios Estrangeiros indicou que está em curso "um processo de diálogo para resolver as divergências".



