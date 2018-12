Reunião das Nações Unidas sobre o clima focada na descarbonização

Foto: Kacper Pempel - Reuters

A especialista em alterações climáticas da Universidade Nova de Lisboa, Júlia Seixas, explica este salto que se deu nos últimos anos e os compromissos que irá implicar na reunião da Polónia, nomeadamente o dos cortes obrigatórios nas emissões poluentes que cada país vai ter de aplicar daqui a dois anos.



Além dos compromissos para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, em cima da mesa estão também as novas tecnologias favoráveis ao clima, o papel dos cidadãos como líderes das mudanças e a importância das florestas.



O objetivo principal é manter o aumento da temperatura média do planeta em um grau e meio acima da temperatura global antes da era industrial.



A pequena cidade de Katovice, no sul da Polónia, com 300 mil habitantes, transforma-se nas próximas duas semanas na capital mundial do clima e receberá representantes de perto de duas centenas dos países que assinaram o acordo de Paris.