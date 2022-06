Reunião do BRICS, bloco das grandes economias emergentes

De um lado, o bloco europeu ocidental reunido em Bruxelas. Dois dias para inscrever a Ucrânia no futuro da União Europeia. Do outro lado, os BRICS, bloco das grandes economias emergentes, também reunido em busca de influenciar o desenho da nova ordem mundial multilateral, com mais poder económico para Rússia, China, Brasil, Índia e África Do Sul.