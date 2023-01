Reunião em Ramstein. Zelensky a contar com "decisões poderosas" dos aliados

Nas últimas semanas, Zelensky tem insistido que a Ucrânia precisa de armamento mais pesado e mais moderno, esperando do Ocidente o fornecimento, em particular, de tanques e sistemas de defesa aérea. Na véspera do encontro dos aliados ocidentais, voltou a repetir o pedido.

"Estamos a preparar-nos para o Ramstein de amanhã [sexta-feira] - esperamos decisões poderosas. Esperamos um poderoso pacote de apoio militar dos Estados Unidos", sublinhou Zelensky, no habitual discurso noturno dirigido à nação.





O presidente ucraniano afirmou ainda estar a aguardar por "uma decisão de uma capital europeia, que ativará as cadeias de cooperação preparadas em relação aos tanques".





O secretário de Estado norte-americano, Lloyd Austin, está na linha da frente da coordenação da ajuda internacional, tendo os EUA já prometido enviar 53 veículos blindados e 350 de transporte para território ucraniano.A Alemanha está sob pressão para permitir a entrega às forças ucranianas destes tanques, de fabrico alemão e que estão operacionais em países-parceiros da NATO., afirmou o chefe de Estado ucraniano.A Alemanha, recorde-se, recusou até ao momento a autorizar a entrega à Ucrânia dos carros de combate Leopard de outros países da NATO e afirmou que essa decisão apenas pode ser adotada "em coordenação" com os aliados, depois de já ter fornecido blindados do tipo Gepard (viatura alemãs de combate antiaéreo de alta tecnologia) e de se ter comprometido a enviar Marder (veículos de combate de infantaria da Alemanha, usados na Guerra Fria), enquanto na segunda-feira começou a levar baterias do sistema Patriot para a Polónia., disse Zelensky à TV pública alemã, citado pela BBC. "alertou ainda.Ministros da Defesa e representantes de dez países da NATO exigiram o envio urgente de mais armamento pesado a Kiev, incluindo tanques.É de salientar que a questão dos tanques Leopard 2 pesa sobre o novo ministro alemão da Defesa, Boris Pistorius, que tomou posse esta semana e reuniu-se na quinta-feira, pela primeira vez, com o seu homólogo norte-americano. Após o encontro, Boris Pistorius insistiu que não haveria "decisões unilaterais" do lado alemão.A par do secretário da Defesa norte-americano, Lloyd Austin, do chefe do Estado-Maior dos EUA, general Mark Milley, e do secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, o encontro contará com a presença do ministro da Defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov, que irá apresentar as necessidades das forças armadas ucranianas e discutir o envio de mais armamento com os aliados capazes de assegurar o fornecimento. Também a ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, participa na reunião.

Ajuda militar dos EUA

Thank you @POTUS for providing 🇺🇦 with another powerful defense support package worth $2.5 billion. Stryker IFVs, additional Bradley APCs, Avenger air defense systems are important help in our fight against the aggressor. Thank you 🇺🇸 people for unwavering leadership support! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2023

O Departamento de Defesa norte-americano informou, esta sexta-feira, que vai enviar para KievOs Estados Unidos já forneceram tanques de guerra Bradley para Ucrânia e continuarão a enviar equipamento militar para as forças de Kiev. Os Bradley são tanques de batalha com blindagem mais leve e um canhão menor, normalmente de 25 mm em comparação com os Abrams, de 120 mm, que os EUA consideram inapropriados para o conflito na Ucrânia.O presidente ucraniano já agradeceu ao homólogo norte-americano, Joe Biden,, escreveu Zelensky numa mensagem que divulgou através do Twitter., acrescentou.A imprensa norte-americana já tinha avançado na quarta-feira que os Estados Unidos iam anunciar esta sexta-feira um novo grande pacote de assistência militar à Ucrânia, que incluirá artilharia, munições e veículos blindados Stryker.Na quinta-feira, Zelensky já tinha adiantado que havia vários países europeus, incluindo Portugal, disponíveis para fornecer tanques de guerra ocidentais. O chefe de Estado ucraniano destacou ainda que têm sido tomadas “várias decisões poderosas” por parceiros para ajudar a defesa ucraniana.Zelensky agradeceu, então, à Estónia pelo "maior pacote de ajuda militar" deste país até agora, para "obuses e munições", e à Suécia pelo novo pacote militar para NLAW, Archers e IFVs. À Dinamarca pela decisão sobre os sistemas de artilharia móveis `Caesar`, que "fortalecerá significativamente" o Exército ucraniano, e à Lituânia pelo novo pacote militar para sistemas antiaéreos, munições e helicópteros.A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou até agora a fuga de mais de 14 milhões de pessoas - 6,5 milhões de deslocados internos e quase oito milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

c/ agências