Revelações de Erdogan pouco acrescentam ao caso Khashoggi

Paulo Alexandre Amaral - RTP23 Out, 2018, 11:05 / atualizado em 23 Out, 2018, 12:01 | Mundo

Na intervenção perante o Parlamento turco, o Presidente Erdogan assentou a sua análise do homicídio do caso Jamal Khashoggi na tese de que o episódio mais não foi do que uma eliminação minuciosamente planeada a partir da Arábia Saudita e levada a cabo por 18 pessoas que chegaram a Istambul em dois grupos separados, mas com ações bem definidas.





As versões de Riade relativamente ao desaparecimento do jornalista saudita têm evoluído ao longo das últimas semanas. Desde o não reconhecimento da morte, o lançamento de dúvidas quanto ao seu paradeiro, a narrativa de uma morte durante um “interrogatório que correu mal” no consulado, a ideia de que se tratou de uma entrevista em que o jornalista se envolveu numa contenda com funcionários, até à difusão de imagens montadas com o uso de um “duplo” encenando a saída de Khashoggi do consulado, para, finalmente, Riade admitir nos últimos dias que o jornalista foi morto numa operação não autorizada, um episódio infeliz que não deveria ter acontecido.









Um ponto ainda abordado por Erdogan tem a ver com os restos mortais de Jamal Khashoggi. O Presidente fez notar que a operação de liquidação foi levada a cabo por uma equipa de agentes sauditas que chegaram a Istambul em momentos distintos: primeiro aterraram na capital económica 15 deles e num segundo momento chegaram os restantes três.





Os primeiros dirigiram-se para o consulado no dia em que Jamal Khashoggi tinha uma entrevista marcada para levantar documentos com vista ao seu casamento. Os outros três, afirmou Erdogan, fizeram uma curta viagem à Floresta de Belgrado, 90 quilómetros a sul de Istambul, onde já antes se afirmara que poderia ser o local para onde foi levado o corpo desmembrado do jornalista saudita.





Nesse ponto, o líder turco exigiu saber onde se encontram os restos mortais de Khashoggi e esse é um dado que estará seguramente na posse dos sauditas que entraram na Turquia para matar Khashoggi, um jornalista muito crítico do regime, uma voz incómoda que, apesar das versões apresentadas nos últimos dias, o príncipe herdeiro Mohammed Bin Salman tinha toda a conveniência que fosse silenciada, de forma a levar a cabo de forma pacífica o que quer fazer passar por uma campanha reformadora na Arábia Saudita.

"Iremos até ao fundo"

No entanto, já na segunda-feira o porta-voz de Erdogan prometera que “nada ficaria por dizer”: “Desde o início, a linha do nosso Presidente é transparente: nada ficará por dizer. No plano judicial, iremos até ao fundo deste caso”.







Erdogan sublinhou que o facto de que atirar a culpa para alguns elementos dos serviços de inteligência sauditas, afirmar que se tratou de uma operação levada a cabo sem controlo ou autorizações, não satisfaz as autoridades turcas.

Esta manhã, Recep Tayyip Erdogan refez os passos da narrativa – que corre desde os primeiros dias – de que o jornalista foi vítima de um “assassínio selvagem”. Pouco acrescentando ao que era já conhecido da cena e das circunstâncias do crime, o líder turco deixou uma forte mensagem à coroa saudita: não admite encobrimentos e exige que os 18 homens sejam devolvidos à jurisdição turca para serem julgados no país em que alegadamente cometeram o homicídio.A novidade da comunicação do Chefe de Estado assenta neste pormenor: convocando Mohammed Bin Salman para o processo – deixando um voto para a sinceridade do príncipe herdeiro neste processo – Recep Tayyip Erdogan exige a Riade que disponibilize os 18 homens detidos no reino por alegado envolvimento na morte do jornalista à justiça turca.