Nesta revista de imprensa internacional Felisbela Lopes fala da clara preferência das revistas e jornais franceses por um dos candidatos. Emmanuel Macron. Os segredos de campanha do antigo ministro da economia de François Hollande são destaque no L'Obs, que destaca também as palavras chave de cada um dos candidatos ao Eliseu.



As sondagens mostram que nenhum dos candidatos vai vencer as presidenciais na primeira volta deste domingo e deixam claro que tudo se irá decidir a 7 de maio entre Marine Le Pen e Emmanuel Macron.



Numa campanha mediatizada à escala global o Courrier faz reportagem na França real. A publicação foi ouvir agricultores, operários, gente comum cujas opiniões têm estado afastadas do espaço mediático.



Na rubrica semanal do Jornal 2 Felisbela Lopes debruça-se também sobre as eleições antecipadas que vão acontecer no Reino Unido.



A decisão de Theresa may aconteceu sem aviso prévio. O país vai às urnas a 8 de junho. As consequências desta antecipação em três anos das legislativas, e as posições da imprensa conservadora, por um lado, e pró-trabalhista, por outro são lidas na The Spectator e na The New Stasteman.