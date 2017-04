Na Revista de Imprensa Internacional que todas as quintas-feiras acontece no Jornal 2 destaque também para a situação política na vizinha Espanha, O governo enfrenta a sua primeira moção de censura.



A revista Tiempo faz eco dos escândalos sucessivos em que o Partido Popular de Mariano Rajoy se tem envolvido, e analisa o dilema dos socialistas espanhóis, eles próprios a viver tempos conturbados e sem uma liderança firmada que possibilite ao partido da alternância de poder uma afirmação como verdadeira alternativa perante o eleitorado.



Tempo ainda para olhar a Capa desta semana da norte-americana Time. A revista faz capa com as 100 personalidades mais influentes do momento a nível mundial. Vladimir Putin, Donald Trump e Theresa May são destaques entre os líderes políticos.