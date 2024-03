Revista Life volta às bancas graças a empresa do irmão do genro de Trump

A Bedford Media divulgou um comunicado em que anunciou o regresso da "Life Magazine em papel e em distribuição digital, no quadro de um acordo com [a editora] Dotdash Meredith para relançar a Life, enquanto publicação com frequência regular".

O montante da transação não foi revelado, nem a data do reaparecimento do título.

"Vemos a Life como uma voz que inspira e unifica em uma paisagem mediática caótica", afirmou Karlie Kloss, citada no texto.

"Josh e eu sentimo-nos honrados por continuar a herança da Life", acrescentou na rede social Instagram, aludindo ao marido, o investidor Joshua Kushner, que vai ser o proprietário do título.

Joshua Kushner é irmão do genro de Donald Trump, Jared Kushner.

Formada recentemente, a Bedford Media define-se como uma sociedade que procura associar "marcas emblemáticas com novas maneiras de fazer negócio e atingir o público".

Há uns meses adquiriu a revista i-D, especializada em moda.