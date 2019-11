Revolta em França. Estudante imolou-se por falta de apoios financeiros

O estudanteentretanto encerradafrente ao Centro Regional de Obras Universitárias e Escolares, CROUS, de Lyon, antes de se regar com gasolina e incendiar-se, na sexta-feira, oito de novembroescreveu."Se estou a visar o edifício do CROUS não é por acaso.", começou por explicar Kournif, antes de abordar a sua situação.Inscrito em Estudos Políticos,

"Este ano, ao fazer um terceiro L2 [segundo ano da licenciatura], não tinha bolsas e, mesmo quando as tinha, 450 euros por mês, isso é suficiente para viver?", perguntou o jovem.







O estudante, igualmente membro do sindicato estudantil Solidaires étudiant-e-s, apontou depois o dedo transversalmente a toda a classe política, apelando à luta.

"Acuso Macron, Hollande, Sarkozy e a UE de me ter matado, ao criar incertezas sobre o futuro de todos os ES, acuso também Le Pen e os editorialistas de ter criado receios mais do que marginais", concluiu.







A mensagem teve centenas de partilhas, a maioria por parte de estudantes indignados.



"Podia ter sido outro qualquer"

De acordo com o Solidaires, que apelou a manifestações em meia centena de cidades, o gesto "extremo" de Kournif, ilustra uma precariedade comum.







"Não estamos a salvo de outras tentativas de suicídio", afirmou um estudante, através de um altifalante durante os protestos de terça-feira, exigindo "uma tomada de posição publica do Ministério". Kournif foi hospitalizado com 90 por cento do corpo queimado e, terça-feira, cinco dias depois de se ter imolado, permanecia entre a vida e a morte.



No sábado,, que descreveu como "muito empenhado nos organismos" da Universidade.

"São dificuldades conhecidas de muitos estudantes", considerou por seu lado Bastien Pereira Besteiro, professor em Lyon 2 e militante do sindicato Educação Sul.







"Podia ter sido outro qualquer", afirmou, acrescentando que "não é normal chegar a estes extremos para se fazer ouvir, os poderes públicos devem assumir as suas responsabilidades".

Calcula-se que, em França, um estudante em cada dois tenha de trabalhar enquanto estuda, para sobreviver. Cerca de 19 por cento vivem numa situação de pobreza.







#LaPrecaritéTue



Um deputado, Eric Coquerel, assumiu mesmo publicamente que "viveu com 300 euros por mês, forçado a trabalhar numa fábrica e a roubar comida comer. Somos levados a pensar em suicídio", referiu na rede Twitter.

"Je vivais avec 300€ par mois, j'ai été obligée de travailler à l'usine et de voler de la nourriture. On est obligé de penser au suicide."



La pauvreté est devenue une étape pour trop de jeunes. Ce témoignage de Monia Kashmir m'a touché, et il doit être partagé#LaPrécaritéTue pic.twitter.com/M8ORUiFAIX — Eric Coquerel (@ericcoquerel) November 13, 2019 A França inteira ficou impressionada com o sucedido.", referiu na rede





O movimento estudantil francês criou nesta rede a hashtag #LaPrecaritéTue [A precariedade mata], para reunir testemunhos, lançar campanhas e apelar a manifestações e ações de protesto.





Numa publicação, Ada Webster refere o seu caso. "Estudante, tinha 400 euros de bolsa. Sem direito a alojamento CROUS por estar cheio. Menos de 25 anos, sem direito ao RSA. Sem filhos, nenhum apoio social. Com + de 40 horas de aulas por semana, tive de trabalhar aos fins-de-semana para sobreviver. Os estudantes sofrem!", escreveu.





Etudiante, je touchais 400€ de bourse. Pas droit aux logements CROUS car trop de monde. Moins de 25 ans, pas droit au RSA. Pas d'enfants, aucune aide sociale. Avec + de 40h de cours par semaine, j'ai dû bosser les week-end pour survivre. Les étudiants souffrent!#LaPrecariteTue https://t.co/KOf5GfUk79 — 🕊️Ada Webster 🌍 🇨🇵🇲🇦🇨🇦 (@Zaw34N) November 11, 2019





De acordo com dados da UNEF, os custos de alojamento, privado ou no CROUS, transportes e propinas, aumentaram mais de 2,8 por cento para um estudante do Ensino Superior em 2019, o dobro da inflação.









🚨DIRECT -#Paris



Des centaines de manifestants se dirigent en direction de La Sorbonne.



En solidarité avec l’étudiant qui s’est immolé pour dénoncer les conditions de vie et d’études difficiles.#LaPrecariteTue



Images : @T_Bouhafs pic.twitter.com/PolcQkzb2W — Là-bas si j'y suis (@LabasOfficiel) November 12, 2019

Terça-feira, em Paris, a manifestação juntou centenas de estudantes e o seu início pacífico depressa assumiu contornos mais violentos.





Alguns manifestantes dirigiram-se ao Ministério do Ensino Superior e "estragaram" o portão da entrada das traseiras do edifício, antes de a calma regressar "após a intervenção das forças da ordem".







"Lyon, Lyon, ni oubli, ni pardon"



Em Lille, o ex-Presidente francês François Hollande foi impedido de dar uma conferência na faculdade de Direito, por estudantes em protesto contra a precariedade estudantil.







Hollande não chegou a entrar no anfiteatro reservado para a conferência, invadido por uma centena de pessoas, que rasgaram os livros que Hollande ia assinar, aos gritos de Lyon, Lyon, ni oubli ni pardon ["Lyon, Lyon, nem esquecimento, nem perdão"], "Hollande Assassino!" e "a precariedade mata, são todos responsáveis". Em comunicado, o ministro do Ensino Superior condenou com firmeza "a violência e os danos que tiveram lugar à margem dos encontros que se deram" durante o dia de terça-feira.



Os protestos estudantis, por enquanto de pequena dimensão, podem ganhar força a qualquer momento. Estão já a ser marcadas novas manifestações para 14 e 16 de novembro e outras deverão seguir-se.







A revolta coincide com a aprovação, pela Assembleia Nacional, de um aumento de dois milhões de euros no Orçamento do Eliseu.







Os estudantes deverão assim marcar as próximas semanas, até às manifestações contra o plano de reformas anunciado pelo Presidente Emmanuel Macron, marcadas para dia 5 de dezembro, e depois do exemplo do movimento dos "coletes amarelos".

Foi "", denunciaram centenas dos estudantes que se manifestaram por todo o país.