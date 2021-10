Rio de Janeiro deixa de exigir uso de máscaras ao ar livre

A medida foi tomada após a Assembleia Legislativa ter autorizado os municípios a dispensarem a obrigatoriedade do uso das máscaras e depois do comité científico da cidade ter confirmado que era seguro fazê-lo com 65% dos "cariocas" totalmente imunizados.



"Esse comité é o guia que orienta a cidade", explicou o autarca, Eduardo Paes.



A obrigatoriedade do uso de máscaras para evitar a propagação do vírus permanecerá em vigor apenas nos locais fechados, segundo declarações dadas nesta terça-feira pelo prefeito e pelo secretário de Saúde da cidade, Daniel Soranz.



A medida já havia sido anunciada há duas semanas por Paes, que aguardava que a percentagem necessária de cidadãos com o esquema de vacinação completo fosse atingida para levantar outras restrições.



A flexibilização das medidas inclui também discotecas, que poderão abrir as portas a partir de hoje, mas com 50% da sua capacidade e com a condição de que o público esteja totalmente imunizado.



O Rio de Janeiro, uma das cidades mais icónicas do Brasil, espera que até novembro todos os maiores de 12 anos estejam totalmente vacinados na cidade, de forma a garantir a realização do "Réveillon", a tradicional festa de final de ano, e abrir assim caminho para o carnaval de 2022 e reativar o turismo, principal fonte de receita da cidade.