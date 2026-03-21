Robert Mueller, ex-diretor do FBI, morreu aos 81 anos

Robert Mueller morreu na sexta-feira aos 81 anos. A notícia foi avançada pela MS Now, a antiga MSNBC, e entretanto confirmada pela família em comunicado.



Não se conhece a causa da morte do ex-diretor do FBI, mas sabe-se que sofria de Parkinson há alguns anos.





Mueller foi nomeado diretor do FBI uma semana antes dos ataques a 11 de setembro, em 2001, e ocupou o cargo até 2013. Em 2017, o Departamento de Justiça dos EUA nomeou-o como procurador especial para supervisionar a investigação sobre as suspeitas de interferência russa nas eleições norte-americanas de 2016, que ditaram a primeira vitória de Donald Trump.





O relatório, divulgado em abril de 2019, descreve os esforços de Moscovo para ajudar à eleição de Trump em 2016, mas não apresenta provas de conspiração entre a Rússia e a equipa de campanha do atual presidente.





"Robert Mueller acabou de morrer. Que bom, fico feliz que ele esteja morto. Não pode mais prejudicar pessoas inocentes", escreveu o presidente norte-americano na rede social Truth em reação à notícia.





Nascido em 1944, Robert Mueller serviu como oficial da Marinha durante a guerra do Vietname, tendo sido condecorado. Seguiu-se uma carreira como funcionário público de alto nível e o trabalho como procurador federal.