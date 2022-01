"Roubada" conta no WeChat do primeiro-ministro australiano

Os 76.000 seguidores do WeChat de Scott Morrison foram notificados de que a sua página tinha sido renomeada "Australian Chinese new life" ("Nova vida Chinesa Australiana") no início deste mês e a fotografia do político removida, noticiou o jornal The Daily Telegraph, de Sidney.Alterações foram feitas sem o conhecimento do governo, acrescentou o diário.O gabinete de Morrison recusou-se a comentar.O presidente do Comité Parlamentar Misto sobre Inteligência e Segurança, James Paterson, disse que o WeChat não respondeu a um pedido do executivo australiano para que fosse restaurada a conta do primeiro-ministro.Paterson acusou o Partido Comunista Chinês de censurar o primeiro-ministro, no momento em que se aproximam as eleições australianas, previstas para Maio.Paterson, membro do Partido Liberal conservador de Morrison, apelou a todos os deputados para boicotarem aquela rede social, propriedade do gigante tecnológico chinês Tencent.", disse Paterson a uma rádio de Sydney, a 2GB.", acrescentou Paterson.Paterson disse que era preocupante que 1,2 milhões de australianos chineses que utilizam a plataforma não pudessem aceder às notícias do primeiro-ministro, mas que ainda pudessem visualizar as críticas ao Governo feitas pelo líder da oposição Anthony Albanese.O deputado do Partido Liberal e ex-diplomata Dave Sharma disse que a interferência foi provavelmente sancionada pelo governo chinês.", disse Sharma ao canal de televisão Sky News.

Os chineses têm criticado uma nova parceria que envolve a Austrália, Reino Unido e Estados Unidos anunciada em setembro, ao abrigo da qual a Austrália receberá submarinos nucleares.