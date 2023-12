RTP em Israel. Guerra parece cada vez mais longe do fim

Israel tem conseguido destruir os rockets lançados pelo grupo palestiniano e mantém a pressão militar no enclave com mais de 400 ataques este sábado.



Israel acusa o Hamas de ter rasgado os acordos que estavam a permitir a troca de reféns por palestinianos. O Hamas afirma pelo contrário já só tem na sua posse homens, militares israelitas e civis que combateram com estas forças.



As negociações ficaram num impasse e o seu recomeço parece improvável. O Hamas vangloria-se de ter vergado Israel.



A análise e testemunho dos enviados especiais da RTP, Paulo Jerónimo e José Pinto Dias.