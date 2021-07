RTP lança projeto inovador de partilha de notícias com dez emissoras de serviço público europeias

Um Olhar Europeu. A RTP, em conjunto com outras nove emissoras de serviço público, está empenhada em mudar a forma como os europeus consomem notícias, utilizando para isso ferramentas inovadoras que permitem ultrapassar as barreiras linguísticas e partilhar diversos conteúdos provenientes de toda a Europa.





Ao longo do último ano a televisão pública portuguesa esteve envolvida num projeto, que vê agora a luz do dia, que permite aos cidadãos europeus ter acesso a conteúdos de confiança de outros países através de um feed online com curadoria.



A riqueza de artigos ajudará os cidadãos europeus a contextualizar temas da atualidade, como a pandemia da Covid-19, as mudanças climáticas e a migração, e a compreender melhor a forma como os países da Europa abordam esses desafios.



"Num mundo em que a população é sobrecarregada por uma avalanche de informação desprovida de salvaguardas editoriais ou éticas, "A European Perspective" surgirá como um marco de confiança e integridade. O seu conteúdo estará profundamente enraizado em valores europeus fundamentais, como o respeito pela dignidade humana, a igualdade, a inclusão e o Estado de direito", diz a UER.



Através desta iniciativa, os membros da UER de Portugal (RTP), Bélgica (RTBF), Finlândia (YLE), França (France Télévisions), Alemanha (BR/ARD), Irlanda (RTÉ), Itália (RAI), Espanha (RTVE) e Suíça (SWI swissinfo.ch), bem como a emissora franco-alemã ARTE, preparam-se para remodelar a esfera digital europeia, oferecendo aos seus leitores o acesso a notícias que exploram as múltiplas facetas da identidade europeia.



As dez entidades públicas de comunicação social podem selecionar e publicar conteúdos umas das outras através de um centro noticioso digital personalizado que utiliza tecnologia de Inteligência Artificial para traduzir as reportagens em diversas línguas. O serviço apoia-se no sistema PEACH da UER no que se refere às recomendações e no kit de ferramentas EuroVOX para os serviços linguísticos automatizados.



Por exemplo, um visitante do francetvinfo.fr poderá ver a tradução francesa de uma notícia que acaba de ser publicada pela emissora pública finlandesa, YLE, sem sair do site francetvinfo.fr. Os leitores de Portugal poderão descobrir no seu idioma como os governos irlandês, espanhol e italiano responderam ao último episódio da saga COVAX.



Já online, "Um Olhar Europeu" será implementado gradualmente a partir de hoje, 1 de julho, e no caso da RTP pode ser visto na homepage, em noticias.rtp.pt.





"A RTP juntou-se a este projeto porque acrescenta valor à nossa agenda de notícias", afirma o diretor de informação de televisão da RTP. António José Teixeira tem a certeza de que "permitirá uma perspetiva mais ampla da Europa e uma troca de notícias enriquecedora".



“A European Perspective" abrirá uma janela para a Europa, permitindo aos leitores comparar as diferentes experiências de outros países, ao mesmo tempo que funcionará como um contraponto eficaz contra a desinformação.





"Após 60 anos de intercâmbios bem-sucedidos de notícias em vídeo entre membros da UER, era tempo de fazer o mesmo com as notícias digitais, utilizando as tecnologias digitais mais recentes para os nossos serviços online respetivos", disse Eric Scherer, diretor de Inovação e Assuntos Internacionais da France TV, que esteve envolvida neste projeto, tal como a RTP, desde o início. "Seremos doravante capazes de aproveitar plenamente o poder e a escala da nossa vasta rede internacional, assente numa nova plataforma interna de partilha de conteúdos da Eurovisão, na qual os meios de comunicação social de serviço público possuem os mesmos valores e a mesma ética jornalística. Trata-se de um passo fundamental para as nossas redações".



O projeto "A European Perspective" teve apoio do programa de Ações Multimédia da Comissão Europeia e foi cofinanciada pela UER. No âmbito do projeto financiado pela UE, " A European Perspective" é complementada por uma segunda oferta de conteúdos à escala europeia, "The European Collection", gerida pela ARTE. A "Coleção Europeia" consiste numa seleção de documentários, programas televisivos e reportagens, com curadoria, com um enfoque na política e na sociedade europeias.