Ruanda reabre fronteira com Uganda, países querem normalizar relações bilaterais

A reabertura do mais importante posto fronteiriço com o Uganda está prevista para 31 de janeiro.

O anúncio foi feito menos de uma semana após a visita do filho do Presidente do Uganda, Yoweri Museveni, o general Muhoozi Kainerugaba, a Kigali, onde este e o Presidente do Ruanda, Paul Kagame, manifestaram a vontade de "restaurar" as relações bilaterais.