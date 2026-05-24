Rubio afirma que acordo de paz com o Irão pode ser anunciado este domingo



Donald Trump tinha mencionado anteriormente um acordo "amplamente negociado" que incluiria a reabertura do Estreito de Ormuz, que está efetivamente bloqueado pelo Irão desde o início da guerra iniciada pelos Estados Unidos e Israel a 28 de fevereiro.

A Fars avança ainda que as sanções contra o petróleo, o gás e outros produtos petroquímicos também seriam suspensas enquanto as negociações prosseguem, permitindo ao Irão exportar estes produtos, que são cruciais para a sua economia.





Uma fonte iraniana de alto nível afirmou este domingo à Reuters que, “se o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão aprovar o memorando de entendimento, este será então enviado ao líder supremo Khamenei para aprovação final”. O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, mediador nas negociações, alimentou este domingo as especulações sobre uma resolução gradual do conflito, declarando a sua esperança de "realizar a próxima ronda de negociações muito em breve".

Urânio enriquecido em nova ronda de negociações

“Soluções pacíficas”

O Catar, tal como outras monarquias do Golfo aliadas aos Estados Unidos, foi alvo de ataques de retaliação iranianos no seu território durante as primeiras semanas da guerra.

Alívio dos mercados

Um acordo que consolide um frágil cessar-fogo na guerra iniciada pelos EUA e Israel a 28 de fevereiro traria alívio aos mercados, mas não resolveria de imediato a crise energética mundial, que fez subir os custos dos combustíveis, fertilizantes e plásticos.



Mesmo que a guerra terminasse agora, o fluxo total de petróleo através do estreito não regressaria antes do primeiro ou segundo trimestre de 2027, afirmou na semana passada o responsável da ADNOC, a empresa petrolífera estatal dos Emirados Árabes Unidos.









c/agências