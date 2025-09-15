Rússia acusa Kiev de provocação após voo de drone sobre território romeno
A Roménia convocou o embaixador russo em Bucareste depois de um drone ter sobrevoado território romeno, alegando que o equipamento era russo. A Rússia negou qualquer envolvimento e afirmou que o sucedido é uma provocação deliberada de Kiev.
Vladimir Lipayev, ministro romeno dos Negócios Estrangeiros, apresentou um protesto “veemente” ao embaixador russo, considerando o ato inaceitável e irresponsável. A Roménia pediu ainda à Rússia que trave qualquer ato que viole a soberania da Roménia.
O embaixador russo em Bucareste recusou as acusações do executivo romeno e afirmou que o ataque de drone foi perpetrado pela Ucrânia numa clara provocação do regime de Kiev à Roménia e considerou as acusações romenas como infundadas.
“Todos os factos sugerem que se tratou de uma deliberação provocada por Kiev”, afirmou o embaixador russo que ainda acusou que as acusações feitas a Moscovo apenas têm como intenção provocar uma “aventura militar” de vários países europeus contra a Federação Russa.
Na última semana, a Rússia foi acusada de enviar vários drones para território polaco com vários deles a serem abatidos e com o executivo e as autoridades da Polónia a acusarem os russos de provocação em território da NATO.
(c/ Lusa)