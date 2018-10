Rússia adverte para risco de rasgar acordo nuclear

Reuters

O ministro russo dos Negócios Estrangeiros afirma que o mundo vai tornar-se mais perigoso com esta decisão e pede a Donald Trump que preste mais esclarecimentos sobre os motivos que o levaram desistir de um tratado que eliminou os mísseis nucleares do continente europeu.



Sergei Lavrov nega que o Kremlin tenha violado os princípios deste tratado.



O Presidente francês também sente perigo nesta decisão e esteve à conversa via telefone com Donald Trump.



Para Emmanuel Macron, este acordo é de enorme importância para a estabilidade estratégica de toda a Europa.