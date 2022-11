Rússia aprova lei que proíbe "propaganda LGBTQ"

Depois de ter sido aprovada pela Câmara Baixa do Parlamento russo (Duma), a lei será aprovada pela Câmara Alta e, por fim, será levada ao presidente Vladimir Putin, cuja assinatura a tornará oficial – o que deve acontecer nos próximos dias.Moscovo está, assim, prestes a. Esta nova lei é, na prática, uma expansão de outra lei de 2013 que baniu a “propaganda a relações sexuais” entre menores.Essa lei, que pretendia promover “os valores tradicionais” no país, chegou a ser usada para deter ativistas dos direitos dos homossexuais. Agora, é aplicada também a maiores de idade."A promoção das relações sexuais não-tradicionais é proibida (...).", declarou esta quinta-feira Viatcheslav Volodine, líder da Câmara Baixa da Duma.Sob a nova lei, um indivíduo pode ser multado até 400 mil rublos (cerca de 6.300 euros) e as organizações podem receber multas de até cinco milhões de rublos (80 mil euros). Se for um estrangeiro a desrespeitar a lei, pode enfrentar até 15 dias de prisão e ser expulso da Rússia.Segundo ativistas dos direitos LGBTQ+ e dos Direitos Humanos, a lei é vaga e

Guerra também acontece “nas mentes das pessoas”

Os esforços do Kremlin para a promoção de “valores tradicionais” foram renovados desde o início da guerra na Ucrânia. Num discurso recente,, usando como exemplo a promoção dos direitos homossexuais e transgénero na Europa.Já o legislador Alexander Khinshtein, um dos responsáveis pela elaboração da nova lei, considerou que a guerra na Ucrânia deu “nova relevância” à proposta de lei anti-LGBTQ+., defendeu. Recentemente, Khinshtein esteve envolvido numa controvérsia ao criticar os desenhos animados infantis Peppa Pig, depois de duas personagens lésbicas terem surgido num dos episódios sobre o tema da família.Também o bispo ortodoxo russo Cirilo, patriarca de Moscovo, já apoiou a nova lei. Num sermão recente, chegou mesmo a culpar a invasão da Ucrânia nas marchas do orgulho LGBTQ+.

“Campanha homofóbica” e “absurda”, acusam ativistas

Os ativistas dos direitos LGBTQ+ apressaram-se a condenar a aprovação da proposta de lei, com Igor Kochetkov, líder da organização não-governamental russa LGBT Network, a considerá-lano país.“Esta lei é parte de uma campanha homofóbica do Governo contra os direitos LGBTQ. É parte de um amplo ataque a qualquer coisa que o Governo considere ocidental e progressivo”, acusou o ativista, que abandonou recentemente a Rússia, em declarações aoPara Kochetkov, a aprovação da proposta de lei é tambémEm 2020 a Rússia proibiu os casamentos do mesmo sexo, adotando emendas à Constituição que estipulavam, por exemplo, que “o casamento enquanto instituição é a união entre um homem e uma mulher”.Apesar disso,. Numa sondagem de 2019, 68 por cento dos russos de faixas etárias mais jovens disseram olhar para essa comunidade como “normal”.

c/ agências