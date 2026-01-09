Rússia ataca Ucrânia com mísseis hipersónicos e Kiev atinge Belgorod

In Kyiv and the region, the aftermath of the massive Russian strike is still being dealt with. All necessary services are deployed. Twenty residential buildings alone were damaged. Recovery operations after the strikes also continue in the Lviv region and other regions of our… pic.twitter.com/AMkwfKHOkC — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 9, 2026

Segundo o líder ucraniano, "o prédio da embaixada do Catar foi danificado por um drone russo", tal como outros 20 edifícios residenciais na capital, confirmando um total de quatro vítimas mortais.





O presidente ucraniano pediu ainda uma "resposta clara" da comunidade internacional, após maciço ataque aéreo russo, incluindo o sistema de mísseis hipersónicos Oreshnik, que danificou 20 edifícios habitacionais e a embaixada catari em Kiev.





Além de Kiev, a Rússia também atacou Lviv – na fronteira com a Polónia - através de um míssil balístico não identificado, que deixou 376 utentes sem gás, e Kryvyi Rih, cidade-natal de Zelenskyy, matou uma pessoa e feriu outras 24, incluindo seis crianças, e deixou mais de quatro mil utentes sem energia.

No total, cerca de 700 mil casas ucranianas ficaram sem eletricidade.

Mais de 500 mil casas sem energia na Rússia

Recurso a mísseis hipersónicos admitido pela Rússia

Este sistema de mísseis foi usado pela segunda vez e tem uma velocidade de quase 13 mil quilómetros por hora. No entanto, Putin afirma que é impossível de intercetar, por, alegadamente, ser dez vezes superior à velocidade do som, algo contestado por autoridades ocidentais.

O ataque a Kiev foi feito com recurso a 242, 13 misseis balísticos, assim como 22 mísseis submarinos, que atacaram infraestruturas civis e energéticas, de acordo com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy. Um socorrista morreu e mais cinco ficaram feridos.Outras regiões como Zaporizhia, Odessa e Dnipro também foram alvos de ataques a infraestruturas críticas, como de fornecimento de energiaAlém dos ataques, a Ucrânia está a sofrer os efeitos de uma vaga de frio, que baixou a temperaturas para os 20 graus negativos nalgumas regiões e que está a acentuar os problemas energéticos no país, o que já obrigou o governo de Kiev a implementar um plano de apoio de inverno para as regiões afetadas., na fronteira com a Ucrânia, que deixaram 556 mil pessoas sem luz e 200 mil sem saneamento, de acordo com o governador de Belgorod, Viatcheslav Gladkov.O ministério russo da Defesa deu conta da interceção e destruição de cinco, dois a sobrevoar Bryansk, um em Belgorod, um em Rostov e um em Oryol.Através da rede social Telegram, o, “em resposta ao ataque terrorista do regime de Kiev contra a residência do presidente da Federação Russa na região de Novgorod, ocorrido na noite de 29 de dezembro de 2025”. Tal alegação foi descrita por Kiev como “uma mentira”.. Os alvos incluíam instalações de produção de veículos aéreos não tripulados usados no ataque terrorista, bem como infraestrutura energética que dá suporte ao complexo militar-industrial da Ucrânia”, admitiu o ministério da Defesa russo.Este sistema de mísseis foi ativado a 30 de dezembro de 2025 e havia sido usado num ataque em 2024 contra uma fábrica em Dnipro.Em dezembro, as autoridades russas lançaram um vídeo a destacar mísseis Oreshnik para a Bielorrússia, para aumentar as capacidades russas de ataque na Europa.