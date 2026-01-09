Mundo
Guerra na Ucrânia
Rússia ataca Ucrânia com mísseis hipersónicos e Kiev atinge Belgorod
Registaram-se ataques na Ucrânia e na Rússia durante a madrugada desta sexta-feira. Um ataque russo a Kiev matou quatro pessoas e feriu 16, enquanto um ataque ucraniano em Belgorod, na Rússia, deixou mais de meio milhão de pessoas sem eletricidade.
O ataque a Kiev foi feito com recurso a 242 drones, 13 misseis balísticos, assim como 22 mísseis submarinos, que atacaram infraestruturas civis e energéticas, de acordo com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy. Um socorrista morreu e mais cinco ficaram feridos.
A embaixada do Catar na capital ucraniana também foi afetada.
A Ucrânia atacou vários distritos de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, que deixaram 556 mil pessoas sem luz e 200 mil sem saneamento, de acordo com o governador de Belgorod, Viatcheslav Gladkov.
O ministério russo da Defesa deu conta da interceção e destruição de cinco drones, dois a sobrevoar Bryansk, um em Belgorod, um em Rostov e um em Oryol.Recurso a mísseis hipersónicos admitido pela RússiaAtravés da rede social Telegram, o Ministério da Defesa da Rússia admitiu que os ataques a Lviv foram realizados com recurso ao sistema de mísseis de médio alcance hipersónico Oreshnik, “em resposta ao ataque terrorista do regime de Kiev contra a residência do presidente da Federação Russa na região de Novgorod, ocorrido na noite de 29 de dezembro de 2025”. Tal alegação foi descrita por Kiev como “uma mentira”.
“Os objetivos do ataque foram alcançados. Os alvos incluíam instalações de produção de veículos aéreos não tripulados usados no ataque terrorista, bem como infraestrutura energética que dá suporte ao complexo militar-industrial da Ucrânia”, admitiu o ministério da Defesa russo.
Este sistema de mísseis foi usado pela segunda vez e tem uma velocidade de quase 13 mil quilómetros por hora. No entanto, Putin afirma que é impossível de intercetar, por, alegadamente, ser dez vezes superior à velocidade do som, algo contestado por autoridades ocidentais.Os Oreshnik permitem transportar múltiplas ogivas – incluindo nucleares e convencionais - capazes de atingir vários alvos em simultâneo.
Este sistema de mísseis foi ativado a 30 de dezembro de 2025 e havia sido usado num ataque em 2024 contra uma fábrica em Dnipro.
O ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Andrii Sybiha, pede uma “resposta global” para o uso do míssil, e pede novas sanções à Rússia.
Em dezembro, as autoridades russas lançaram um vídeo a destacar mísseis Oreshnik para a Bielorrússia, para aumentar as capacidades russas de ataque na Europa.
In Kyiv and the region, the aftermath of the massive Russian strike is still being dealt with. All necessary services are deployed. Twenty residential buildings alone were damaged. Recovery operations after the strikes also continue in the Lviv region and other regions of our… pic.twitter.com/AMkwfKHOkC— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 9, 2026
Segundo o líder ucraniano, "o prédio da embaixada do Catar foi danificado por um drone russo", tal como outros 20 edifícios residenciais na capital, confirmando um total de quatro vítimas mortais.
O presidente ucraniano pediu ainda uma "resposta clara" da comunidade internacional, após maciço ataque aéreo russo, incluindo o sistema de mísseis hipersónicos Oreshnik, que danificou 20 edifícios habitacionais e a embaixada catari em Kiev.
Além de Kiev, a Rússia também atacou Lviv – na fronteira com a Polónia - através de um míssil balístico não identificado, que deixou 376 utentes sem gás, e Kryvyi Rih, cidade-natal de Zelenskyy, matou uma pessoa e feriu outras 24, incluindo seis crianças, e deixou mais de quatro mil utentes sem energia.
