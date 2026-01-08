Rússia lança ataque em grande escala contra Kiev e sudeste da Ucrânia

Um milhão de pessoas ficou às escuras e sem água, à mercê do rigoroso inverno ucraniano, durante várias horas.





Em Dnipro foram atingidos edifícios residenciais e infraestruturas civis críticas. O presidente da Câmara, Borys Filatov, informou depois que o abastecimento de água tinha voltado ao normal e que a energia eléctrica e o aquecimento seriam totalmente restabelecidos em breve.





Na região de Zaporizhzhia, o Ministério da Energia informou que o fornecimento de energia foi restabelecido após um apagão que obrigou a infraestrutura a utilizar reservas.







Outro dos alvos russos foi Kryvyi Rih, a cidade natal de Zelensky, na região de Dnipropetrovsk. O ataque, um dos mais violentos contra a área desde o início da guerra, matou uma pessoa morreu e feriu outras 24, incluindo seis crianças, segundo o chefe da administração militar local, Oleksandr Vilkul.





Vinte e nove edifícios de apartamentos foram danificados e mais de 70.000 pessoas permaneceram sem eletricidade durante várias horas. O abastecimento de água continuou a funcionar, embora com pressão reduzida.







A empresa privada de energia DTEK informou depois que o fornecimento de energia tinha sido restabelecido em quase 700 mil casas, mas outras 194 mil permaneciam sem eletricidade, incluindo as da cidade de Kryvyi Rih.







O vice-primeiro-ministro Oleksiy Kuleba tinha dito anteriormente que mais de 1,7 milhões de famílias na Ucrânia enfrentavam problemas de abastecimento de água.





Ainda em Kryvyi Rih, a importante empresa siderúrgica Arcelor Mittal informou ter suspendido temporariamente parte da produção, e a Zaporizhstal, outra grande produtora, também reportou uma suspensão.



O governador da região de Odessa, Oleh Kiper, afirmou que os drones russos atingiram instalações portuárias nos arredores da cidade e danificaram um tanque de armazenamento de petróleo vazio.





Em Kiev, os bombardeamentis causaram várias explosões e provocaram incêndios, reportou o presidente da câmara, Vitali Klitschko. Numa mensagem no Telegram, afirmou que os incêndios deflagraram em três distritos da capital. Registaram-se "dois mortos na capital e cinco feridos" anunciou depois.





Os drones atingiram edifícios em dois distritos, um de cada lado do rio Dniepre. Esperado novo ataque massivo

Num raro exemplo de alertas simultâneos, o presidente ucraniano e a Embaixada dos EUA em Kiev afirmaram que era possível um novo ataque massivo russo.





O Exército do Ar foi posto em alerta máximo em todo o país, enfrentando um ataque de mísseis russos, alguns dos quais, segundo fontes militares, se dirigiam para a capital.





Num segundo vídeo além da sua habitual mensagem nocturna, Zelensky, revelou ter "informações de que pode haver um novo ataque russo de grande escala esta noite", alertando os residentes para que estejam atentos aos avisos. A Embaixada dos EUA disse ter recebido também informações "sobre um possível ataque aéreo significativo que pode ocorrer a qualquer momento nos próximos dias".





O presidente Volodymyr Zelenskiy acusou ainda Moscovo de estar a usar o inverno como arma para "destruir" o seu país, em vez de permitir que a diplomacia liderada pelos EUA trabalhe para resolver o conflito que dura há quase quatro anos.





A Rússia está "a dar mais ênfase ao inverno do que à diplomacia, à artilharia contra o nosso setor energético do que à cooperação com os Estados Unidos e à procura de acordos com o Presidente Trump" afirmou.



"Isto precisa de mudar, e precisa de mudar através da pressão sobre a Rússia e do apoio à Ucrânia", acrescentou.





"Esta é a guerra da Rússia especificamente contra o nosso povo, contra a vida na Ucrânia - uma tentativa de destruir a Ucrânia", escreveu também Zelensky na rede X.

Estratégia russa

Moscovo tem insistido nas ofensivas nocturnas contra algumas das prinicpais cidades ucranianas. O anterior ataque mais recente ocorreu na madrugada de cinco de janeiro de 2026, véspera do Natal Ortodoxo, e matou duas pessoas na região de Kiev.





De acordo com o Serviço de Emergência do Estado de Kiev, uma unidade médica na capital sucumbiu às chamas após ser atingida. Morreu uma pessoa e outras duas ficaram feridas.





com agências