Rússia atingiu duas centrais elétricas no sul da Ucrânia

Os novos ataques noturnos ocorrem menos de três dias depois de o presidente Volodymyr Zelensky ter avisado que o seu país "perderia a guerra" se a ajuda militar dos Estados Unidos, bloqueada há meses no Congresso, não chegasse.Devido a este bloqueio e às dificuldades de produção militar na Europa, oNa noite de terça-feira, a, afirmou o comando do exército ucraniano no sul do país, em comunicado.A Rússia disparou três mísseis contra "infraestruturas essenciais de transporte e logística" na região de Odessa, no sul do país." e "dois empregados de uma empresa de transportes ficaram feridos", acrescentou o exército, sem dar mais pormenores."Estamos a avaliar a extensão dos danos na central elétrica", avançou o presidente da Câmara de Odessa, Gennady Troukhanov, referindo-se a uma pessoa ferida.

Há várias semanas que a Rússia bombardeia as infraestruturas energéticas ucranianas, sobretudo no nordeste, em torno de Kharkiv, mas também noutras regiões, provocando cortes de energia generalizados.

. Não houve vítimas nos ataques, disseram os militares.O ataque russo provocou um incêndio que foi depois "localizado" pelos bombeiros, acrescentou esta fonte.

Ucrânia destruiu 14 drones lançados pela Rússia



No total, 14 dos 17 drones Shahed lançados pela Rússia durante a noite foram intercetados pela força aérea ucraniana, segundo o relatório divulgado esta madrugada.

Novos ataques contra a central nuclear de Zaporizhia

"O centro de formação único da central nuclear de Zaporizhia foi atacado", declarou a central controlada pela Rússia em comunicado. O drone caiu no telhado do centro de treino sem provocar feridos.

Reckless drone attack against Zaporizhzhia nuclear power plant increases risk of dangerous nuclear accident. Such attacks must stop.



Full support for DG @RapahelMGrossi and @iaeaorg.



Russia should withdraw from Zaporizhzhia nuclear power plant. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 9, 2024

Já o comandante da Força Aérea da Ucrânia, Mykola Oleshchuk, escreveu no Telegram que a Rússia também lançou dois mísseis de cruzeiroe um míssil balístico, sem revelar o que aconteceu com as armas.Dois mísseis aéreos guiadosque a Rússia lançou em direção ao porto de Odesa, no Mar Negro, foram destruídos, acrescentou Oleshchuk.Já na região de Rostov, no sul da Rússia, umatingiu a cidade de Taganrog.A Rússia afirmou na terça-feira que a Ucrânia atacou a central nuclear de Zaporizhia, controlada pelos russos, pelo terceiro dia com um, mas os oficiais ucranianos negaram que Kiev tivesse algo a ver com os ataques.O Kremlin afirmou que os ataques comforam efetuados pela Ucrânia e que eram muito perigosos, com consequências potenciais extremamente graves.Os serviços secretos militares ucranianos afirmaram que"A posição da Ucrânia é clara e inequívoca - não cometemos quaisquer ações militares em instalações nucleares", disse Andriy Yusov, porta-voz da inteligência militar da Ucrânia, na televisão nacional.Segundo a agência noticiosa estatal RIA, o ataque doao centro de formação ocorreu apenas 10 minutos após a passagem de representantes da missão da Agência Internacional de Energia Atómica.Mikhail Ulyanov, embaixador da Rússia em organizações internacionais em Viena, disse no Telegram que o apelo do chefe de política externa da União Europeia para que a Rússia se retire de Zaporizhia "soa como um incentivo para novos ataques ucranianos"."Esses ataques devem parar", disse Borrell na rede social X."A Rússia deve retirar-se da central nuclear de Zaporizhia".A Rússia convocou uma reunião extraordinária do Conselho de Governadores da ONU, composto por 35 países, para discutir o ataque à central nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia, que deverá ter lugar na quinta-feira, segundo quatro diplomatas.