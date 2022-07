Rússia cortou fornecimento de gás à Letónia

A Rússia cortou o fornecimento de gás à Letónia. A Gazprom justifica a decisão com a violação das condições de importação, por parte de Riga. Ainda no rescaldo do ataque à prisão de Olenivka que provocou 50 mortos, o Presidente da Ucrânia defende que a Rússia deve ser reconhecida como um estado que patrocina o terrorismo.