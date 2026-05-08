Rússia e Ucrânia confirmam cessar-fogo de três dias

Moscovo já tinha anunciado antes, unilateralmente, um cessar-fogo de dois dias, dias 8 e 9 de maio. Kiev contrapôs ao Kremlin uma trégua entre dias 6 e 10 de maio, mas não obteve resposta.





Nem Ucrânia nem Rússia cessaram entretanto os seus ataques com drones. Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, considerou quarta-feira, que a Rússia mostrava "não estar interessada na paz" por prosseguir com a ofensiva.





A Rússia afirmou por seu lado, esta sexta-feira, que se limitou a responder "de forma simétrica" ​​às "violações" do cessar-fogo por parte da Ucrânia.





De acordo com a Força Aérea Ucraniana, Moscovo lançou 67 drones de longo alcance contra o país durante a noite, o número mais baixo em quase um mês.



As defesas aéreas russas, por sua vez, intercetaram 409 drones ucranianos, estes últimos dias.

Trump intervém





A tensão resultante levou a Rússia a reforçar as medidas de segurança em torno do desfile do Dia da Vitória, a 9 de maio, alegando temer um ataque ucraniano. A apreensão levou Moscovo a avisar embaixadas em Kiev para prepararem uma possível evacuação e a apelar aos residentes da capital ucraniana para se manterem afastados da cidade, prometendo um ataque massivo em caso de ofensiva ucraniana.





Esta sexta-feira, o presidente norte-americano anunciou um período de tréguas de três dias a partir de sábado, aceite pelos dois lados.





"Espero que este seja o princípio do fim de uma guerra muito longa, mortal e difícil", escreveu o presidente norte-americano na sua plataforma Truth Social, especificando que o cessar-fogo seria acompanhado por uma "troca de 1.000 prisioneiros de cada país".













Pouco depois da publicação da mensagem de Donald Trump, o presidente ucraniano ordenou ao exército que não atacasse o desfile marcado para sábado na Praça Vermelha, em Moscovo.





O decreto de Zelensky referiu que, "considerando os inúmeros pedidos" e com um "propósito humanitário", está autorizada "a realização de um desfile em Moscovo (Federação Russa) no dia 09 de maio de 2026".



"Durante o desfile", acrescenta o texto, "a Praça Vermelha estará excluída do plano de utilização de armamento ucraniano".







Moscovo confirmou igualmente a aceitação tanto do cessar-fogo como da troca de prisioneiros.



Negociações prosseguem





Trump afirmou esta sexta-feira que o fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia estava "cada vez mais próximo". Esta semana foram retomadas na Florida as negociações entre os representantes ucranianos e norte-americanos.



As conversações estavam em segundo plano desde o início da guerra no Médio Oriente.





Na sexta-feira, Volodymyr Zelensky disse esperar que os negociadores norte-americanos chegassem à Ucrânia nas próximas semanas





A invasão russa em grande escala da Ucrânia, iniciada em 2022 e que dura há cinco anos, ceifou centenas de milhares de vidas.





É o conflito mais sangrento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.





c/agências