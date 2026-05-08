Mundo
Guerra na Ucrânia
Rússia e Ucrânia confirmam cessar-fogo de três dias
As tréguas, declaradas pelo Dia da Vitória da Rússia sobre a Alemanha na II Guerra Mundial, serão ainda marcadas pela troca de dois mil prisioneiros de guerra, mil de cada lado.
Moscovo já tinha anunciado antes, unilateralmente, um cessar-fogo de dois dias, dias 8 e 9 de maio. Kiev contrapôs ao Kremlin uma trégua entre dias 6 e 10 de maio, mas não obteve resposta.
Nem Ucrânia nem Rússia cessaram entretanto os seus ataques com drones. Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, considerou quarta-feira, que a Rússia mostrava "não estar interessada na paz" por prosseguir com a ofensiva.
A Rússia afirmou por seu lado, esta sexta-feira, que se limitou a responder "de forma simétrica" às "violações" do cessar-fogo por parte da Ucrânia.
De acordo com a Força Aérea Ucraniana, Moscovo lançou 67 drones de longo alcance contra o país durante a noite, o número mais baixo em quase um mês.
As defesas aéreas russas, por sua vez, intercetaram 409 drones ucranianos, estes últimos dias.
Trump intervém
As defesas aéreas russas, por sua vez, intercetaram 409 drones ucranianos, estes últimos dias.
Trump intervém
A tensão resultante levou a Rússia a reforçar as medidas de segurança em torno do desfile do Dia da Vitória, a 9 de maio, alegando temer um ataque ucraniano.A apreensão levou Moscovo a avisar embaixadas em Kiev para prepararem uma possível evacuação e a apelar aos residentes da capital ucraniana para se manterem afastados da cidade, prometendo um ataque massivo em caso de ofensiva ucraniana.
Esta sexta-feira, o presidente norte-americano anunciou um período de tréguas de três dias a partir de sábado, aceite pelos dois lados.
"Espero que este seja o princípio do fim de uma guerra muito longa, mortal e difícil", escreveu o presidente norte-americano na sua plataforma Truth Social, especificando que o cessar-fogo seria acompanhado por uma "troca de 1.000 prisioneiros de cada país".
Pouco depois da publicação da mensagem de Donald Trump, o presidente ucraniano ordenou ao exército que não atacasse o desfile marcado para sábado na Praça Vermelha, em Moscovo.
O decreto de Zelensky referiu que, "considerando os inúmeros pedidos" e com um "propósito humanitário", está autorizada "a realização de um desfile em Moscovo (Federação Russa) no dia 09 de maio de 2026".
"Durante o desfile", acrescenta o texto, "a Praça Vermelha estará excluída do plano de utilização de armamento ucraniano".
"Durante o desfile", acrescenta o texto, "a Praça Vermelha estará excluída do plano de utilização de armamento ucraniano".
Moscovo confirmou igualmente a aceitação tanto do cessar-fogo como da troca de prisioneiros.
Negociações prosseguem
Trump afirmou esta sexta-feira que o fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia estava "cada vez mais próximo". Esta semana foram retomadas na Florida as negociações entre os representantes ucranianos e norte-americanos.
As conversações estavam em segundo plano desde o início da guerra no Médio Oriente.
Na sexta-feira, Volodymyr Zelensky disse esperar que os negociadores norte-americanos chegassem à Ucrânia nas próximas semanas
A invasão russa em grande escala da Ucrânia, iniciada em 2022 e que dura há cinco anos, ceifou centenas de milhares de vidas.
É o conflito mais sangrento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.
c/agências
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