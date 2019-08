Rússia. Explosão em base militar provoca dois mortos e seis feridos

“Durante um teste ao líquido utilizado nos motores de caças ocorreu a explosão e a combustão desse mesmo produto”, lê-se num comunicado do Ministério da Defesa russo.



“Não houve substâncias químicas nocivas libertadas para a atmosfera, os níveis de radiação estão normais”, afirmou o Ministério.





A explosão desta quinta-feira tornou-se no segundo incidente com vítimas mortais a acontecer dentro de instalações de defesa russas.

De acordo com as autoridades, “dois especialistas não resistiram aos ferimentos” e alguns funcionários do Ministério da Defesa tiveram “ferimentos de gravidades diversas”.

“Todas as vítimas foram transportadas para o hospital".