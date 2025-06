Rússia lança ataque cerrado e provoca mais mortes em Kiev

Russia doesn`t change its stripes – another massive strike on cities and ordinary life. They targeted almost all of Ukraine – Volyn, Lviv, Ternopil, Kyiv, Sumy, Poltava, Khmelnytskyi, Cherkasy, and Chernihiv regions. Some of the missiles and drones were shot down. I thank our… pic.twitter.com/O1iemSp3s2 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2025

O ataque provocou pelo menos cinco mortos e 70 feridos em Kiev. O sistema de transportes do metro da cidade foi interrompido e alguns comboios estão a ser desviados devido a danos ferroviários na região.



Risco crescente de uma guerra nuclear

Estes aviões da era soviética podem transportar também armas com ogivas nucleares e são parte de uma tríade nuclear e base de um sistema de dissuasão entre a Rússia e os Estados Unidos.

Ryabkov disse ainda que o projeto de defesa antimíssil Golden Dome, proposto pelo presidente Donald Trump, era um fator "profundamente desestabilizador", criando novos obstáculos ao controlo de armas.

A Federação de Cientistas Americanos afirma que, se a Rússia decidir abandonar os limites do tratado, poderá, teoricamente, aumentar o seu arsenal nuclear até 60%, enviando centenas de ogivas adicionais.





c/ agências

As unidades de defesa aérea da Ucrânia, por sua vez, dizem ter abatido 406 drones e mísseis russos.Em Lutsk, não muito longe da fronteira com a Polónia, "um ataque massivo com mísseis e drones destruiu parcialmente" um edifício residencial, ferindo cinco pessoas, segundo o chefe da administração militar regional, Ivan Rudnytsky.Também a oeste, a região de Ternopil sofreu "o ataque aéreo mais massivo até à data", com "múltiplos ataques", segundo Vyacheslav Negoda, chefe da administração militar regional, acrescentando que cinco pessoas ficaram feridas."Instalações industriais e infraestruturas foram atingidas", disse o presidente da Câmara de Ternopil, Sergei Nadal. "Partes de Ternopil estão sem eletricidade e a pressão do abastecimento de água foi reduzida devido aos cortes de energia", acrescentou.Perante este novo ataque, o presidente ucraniano reforçou os apelos aos EUA e à Europa para aumentarem a pressão sobre a Rússia."A Rússia deve ser responsabilizada. Desde os primeiros minutos desta guerra, bombardearam cidades e vilas para destruir vidas", disse. "Agora é a altura em que os Estados Unidos, a Europa e o mundo podem, juntos, interromper esta guerra, pressionando a Rússia", acrescentou.A Ucrânia alegou que o ataque danificou mais de 40 aviões russos, incluindo os bombardeiros Tu-95 e Tu-22M, que foram usados para lançar mísseis de cruzeiro em cidades ucranianas durante a guerra, matando milhares de pessoas e danificando infraestrutura cruciais. , com os norte-americanos mais céticos a aproveitar a situação para pressionar o presidente Donald Trump a reduzir ainda mais o apoio a Kiev.O acordo START (“Strategic Arms Reduction Treaty”), ou Tratado de Redução de Armas Estratégicas, é um tratado bilateral assinado entre os Estados Unidos e a União Soviética sobre a redução e a limitação de armas estratégicas ofensivas. O primeiro acordo foi assinado em 31 de julho de 1991 e entrou em vigor em 5 de dezembro de 1994.No entanto, se o tratado não for prorrogado ou substituído após a sua expiração a 5 de fevereiro do próximo ano, os especialistas em segurança temem que isso possa alimentar uma nova corrida ao armamento numa altura de grande tensão internacional em torno do conflito na Ucrânia, que tanto Putin como Trump disseram poder levar à Terceira Guerra Mundial., disse o ministro adjunto dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Ryabkov, à agência de notícias estatal russa TASS."É evidente que programas profundamente desestabilizadores como o Golden Dome – e os EUA estão a implementar vários deles – criam obstáculos adicionais e difíceis de ultrapassar à consideração construtiva de quaisquer potenciais iniciativas na área do controlo de armas de mísseis nucleares, quando e se chegar a esse ponto”, argumentou.