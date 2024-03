Rússia lança nova vaga de 13 drones contra a Ucrânia

", afirmou Mykola Oleshchuk.No entanto, não revelou o que aconteceu aos trêsque não foram abatidos.

A região de Kharkiv, que inclui a cidade com o mesmo nome - a segunda maior da Ucrânia -, faz fronteira com a Rússia e está sob fogo quase diário do exército de Moscovo.

Segundo o governador da região de Kharkiv, os “feridos tinham 55, 56 e 64 anos de idade”.. Os ataques russos infligiram danos importantes às infraestruturas civis, nomeadamente à rede elétrica que abastece Kharkiv.. Segundo o exército russo, foram “destruídos” 18 mísseis disparados pela Ucrânia sobre a região de Belgorod.O governador regional, Vyacheslav Gladkov, afirmou que um homem ficou ferido "por estilhaços" nesta região fronteiriça, que tem sido recentemente alvo de numerosos ataques deucranianos.Entretanto,, revelou o ministro polaco dos Negócios Estrangeiros, Andrzej Szejna."A Rússia sabia que, se o míssil se aproximasse mais da Polónia, seria abatido. Haveria um contra-ataque", sublinhou o governante.

As Forças Armadas polacas afirmaram que a Rússia violou o espaço aéreo polaco no domingo de manhã com um míssil de cruzeiro lançado contra alvos no oeste da Ucrânia.