Rússia. Navalny terá sido envenenado ainda no hotel

A tese anterior apontava para o envenenamento no aeroporto, antes de Navalny apanhar o avião. Foi nesse voo que o advogado e ativista começou a revelar problemas de saúde, tendo sido posteriormente transportado de avião para Berlim para fazer tratamentos.



Agora, através de um vídeo publicado esta quinta-feira no Instagram, os colaboradores do líder da oposição ao Presidente russo, Vladimir Putin, adiantam que o produto químico tóxico Novichok estava numa garrafa de água que Navalny bebeu ainda no hotel Xander, em Tomsk, a 20 de agosto.



As imagens divulgadas hoje na conta de Instagram do ativista mostram membros da equipa de Navalny a remexer no quarto de hotel em que esteve em agosto, captadas uma hora depois de saberem que o ativista tinha adoecido em circunstâncias suspeitas.



“Decidimos reunir tudo o que pudesse ser hipoteticamente útil para entregarmos aos médicos na Alemanha. Era bastante óbvio que o caso não seria investigado na Rússia”, refere Vladimir Milov, antigo vice-ministro da Energia e atual aliado de Navalny.



Revelam ainda que, duas semanas depois do alegado ataque, um laboratório alemão encontrou vestígios de Novichok precisamente numa garrada de água do quarto de hotel.



A Alemanha já exigiu uma investigação independente a este caso. A agência global para as armas químicas (OPCW) disse na quinta-feira que Berlim já pediu auxilio nesta investigação.



Já a Rússia realizou verificações de pré-investigação, mas considerou que precisa de mais análises médicas antes de dar início a uma investigação criminal formal.