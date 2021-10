Rússia reconhece esforços do governo talibã para estabilizar o país

"Nós reconhecemos os esforços levados a cabo para a estabilização e a situação política e militar", disse Lavrov durante o primeiro encontro internacional, em Moscovo, com o novo poder afegão.

Lavrov notou que existem atualmente riscos de "atividades terroristas e de tráfico de droga transbordarem do território para os países vizinhos".

Colocando-se como Estado protetor da região, a Rússia realiza hoje em Moscovo um encontro internacional sobre o Afeganistão em que participam os representantes do autodenominado Emirado Islâmico e dez países, entre os quais a República Popular da China, o Paquistão e o Irão.

No encontro de Moscovo, os talibãs são representados pelo vice-primeiro-ministro Abdul Salam Hanafi, que já tinha participado nas negociações com os norte-americanos no Qatar e que conduziram à retirada dos Estados Unidos do país, em agosto.

O porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujadi, disse que as conversações reforçam "a estatura" do novo governo afegão.

Os Estados Unidos não participam no encontro de Moscovo.