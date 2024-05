Rússia reconhece responsabilidade do Estado Islâmico em atentado de março

"Durante a investigação (...), foi estabelecido que os preparativos, o financiamento, o ataque e a retirada dos terroristas foram coordenados via internet por membros do grupo da província de Khorasan", braço afegão do Estado Islâmico, declarou o diretor dos serviços de segurança russos (FSB), Alexander Bortnikov, citado pela agência de notícias oficial russa RIA Novosti.

O atentado na sala de concertos Crocus City Hall, a 20 quilómetros do centro de Moscovo, provocou a morte a 144 pessoas e deixou, na altura, mais de 150 hospitalizadas.

O ataque foi levado a cabo por várias pessoas armadas na Crocus City Hall, uma sala de espetáculos situada em Krasnogorsk, nos arredores da capital russa, segundo as autoridades russas.

A Rússia chegou a responsabilizar a Ucrânia pelo atentado terrorista e exigiu a Kiev a detenção e a entrega do chefe dos Serviços de Segurança (SBU) e de outros supostos implicados.