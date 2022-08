Rússia vai colocar mísseis hipersónicos em navios de guerra

Foto: Maxim Shemetov - Reuters

Vladimir Putin anunciou que a Rússia vai colocar mísseis hipersónicos em navios de guerra e aprovou uma nova doutrina naval que aponta os Estados Unidos e a NATO como as maiores ameaças. Declaração que marcou as comemorações do Dia da Marinha.